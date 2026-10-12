Зеленський відкриє Путіну шлях до нового нищівного удару: розкрито найбільш небезпечний сценарій



















Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори, якщо Росія погодиться на повне припинення вогню на два місяці. Однак політтехнолог і співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький сумнівається, що кремлівський правитель Володимир Путін прийме таку пропозицію. Він також попередив, що виборча кампанія під час війни може загострити внутрішні суперечності в Україні.

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На думку Голобуцького, заява українського президента може бути розрахована на відмову Кремля від запропонованих умов. Водночас він вважає, що навіть сама дискусія про вибори здатна вплинути на політичну ситуацію в країні.

"Зараз це виглядає виключно як піарова складова нашого Офісу президента, самого президента. Він пропонує те, від чого, звичайно, Путін повинен відмовитись", — заявив політтехнолог.

Голобуцький звернув увагу на те, що під час виборчої кампанії можуть сформуватися умовні політичні табори, які по-різному бачитимуть завершення війни. При цьому прихильників справедливих умов миру, за його прогнозом, можуть спробувати представити противниками припинення бойових дій.

"От уявіть собі ситуацію: буде партія війни умовна — ми це називаємо, тобто ті, хто виступають за справедливі умови миру. Їм, звичайно, повісять ярлик “партія війни”. І це викличе сотні тисяч, якщо не мільйони людей, які самі воюють, які воювали, які мають родичів, які загинули", — зазначив він.

Окремим ризиком політтехнолог назвав можливе використання Росією виборчої кампанії для поглиблення розколу в українському суспільстві. За його словами, Москва може намагатися впливати на громадські настрої, створюючи враження, що результат голосування визначатиме, чи продовжиться війна.

"Росія натякає і навіть накачує прямим текстом: якщо проголосуєте за цих — вибори закінчуються, наступного дня починаємо все заново, ракети туди-сюди. А проголосуйте за цих — усе, ми з ними домовимось, усе буде чудово", — описав можливий сценарій Голобуцький.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський концертний ринок стикається з труднощами: деякі виступи артистів скасовують, а організатори повідомляють про зниження попиту на розважальні заходи. Серед виконавців, у гастрольному графіку яких відбулися зміни, опинилася й прихильниця Кремля Лариса Доліна.