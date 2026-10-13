Зеленський уже не приховує очевидне: до яких поступок у війні Трамп змушує Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від оголошення Трампом перемир’я Україна не била по НПЗ та енергетиці Росії. А от ворог такі удари не припинив. Штучний інтелект оцінив, чи показує це те, що тиск Трампа на Зеленського має результат і президент США тиснутиме далі.

Трамп та Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що ситуація може свідчити про асиметричний результат американського тиску. Вашингтон має важелі впливу на Київ — військову допомогу, розвіддані та дипломатичну підтримку. Тому Зеленський змушений враховувати ризик погіршення відносин із ключовим партнером.

Водночас готовність України обмежити удари не означає, що Путін погодився на взаємні зобов’язання. Якщо Росія продовжує атакувати енергетичні об’єкти, Москва може використати паузу для відновлення ресурсів і посилення тиску на український тил.

На думку чат-бота, Трамп тиснутиме далі, прагнучи домогтися домовленості, яку зможе представити як власний дипломатичний успіх. Проте якщо поступки вимагатимуть переважно від України, а Росія не матиме наслідків за порушення перемир’я, воно може стати інструментом тиску на Київ, а не шляхом до миру.

Чат-бот Gemini трактує ситуацію передусім як прояв нерівності переговорних позицій. На думку моделі ШІ, призупинення українських ударів стало дипломатичним кроком, за допомогою якого Зеленський продемонстрував готовність дослухатися до пропозицій Вашингтона. Водночас Кремль продовжив атаки на українську енергетику.

Gemini погоджується, що Трамп використовує важелі військово-технічної та фінансової допомоги Україні, намагаючись впливати на обидві сторони. Однак змусити Київ зупинити удари за допомогою ультиматумів, за оцінкою чат-бота, простіше, ніж примусити Москву припинити агресію.

Головний ризик Gemini бачить у тому, що односторонній тиск на Україну може лише посилити позиції агресора та знецінити мирні ініціативи. Якщо Росія й надалі руйнуватиме критичну інфраструктуру, Київ може повернутися до асиметричних дій, адже односторонні поступки загрожують безпеці країни.

Чат-бот Grok робить більш категоричний висновок: тиск Трампа вже спрацював, принаймні на короткий час. Україна продемонструвала готовність не бити по російських НПЗ, зокрема через ризик втратити розвіддані та зброю. Водночас, за відповіддю чат-бота, Росія завдала ударів щонайменше по шести українських енергооб’єктах.

Grok наголошує, що Зеленський очікує взаємності. Якщо Путін продовжуватиме атаки, Україна не погоджуватиметься безстроково дотримуватися односторонніх обмежень.

Чат-бот прогнозує, що Трамп продовжить тиск. Серед можливих мотивів він називає прагнення американського президента продемонструвати дипломатичний результат, вплинути на ціни на пальне та зміцнити власний миротворчий імідж. Grok також згадує погрози обмежити доступ України до розвідданих і програми PURL.

Якщо Росія не дотримуватиметься перемир’я, а Київ відновить удари у відповідь, Вашингтон, за прогнозом Grok, може знову посилити тиск на українську владу.

У висновку усі три чат-боти сходяться на тому, що американський тиск може спонукати Україну до обмеження ударів, але сам по собі не гарантує припинення російських атак. Також усі попереджають про ризик односторонніх поступок Києва. Усі три очікують подальших спроб Вашингтона впливати на Київ, однак їхні відповіді не доводять, що Трамп обов’язково домагатиметься нових поступок саме від України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який новий план Путін підготував проти Зеленського.



