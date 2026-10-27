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Зеленський таки вирушить до Москви? У Путіна зробили гучну заяву про переговори двох лідерів

У Кремлі заговорили про можливий приїзд Зеленського до Москви, запевнивши, що Путін готовий гарантувати йому безпеку

27 жовтня 2026, 18:40
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Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Москві та забезпечити йому безпеку. Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, коментуючи телефонну розмову Путіна з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зеленський таки вирушить до Москви? У Путіна зробили гучну заяву про переговори двох лідерів

Фото: з відкритих джерел

За словами Ушакова, під час розмови зі Стуббом і Стере російський лідер заявив про готовність забезпечити українському президенту необхідні умови для перебування в Москві, зокрема гарантувати його безпеку.

"Путін заявив Стуббу і Стере, що Зеленському в разі приїзду до Москви будуть забезпечені всі умови, зокрема безпека", — повідомив помічник глави Кремля. 

Водночас Ушаков дав зрозуміти, що така зустріч не є найближчим кроком у переговорах між Україною та Росією. У Кремлі вважають, що особистий контакт між двома президентами матиме сенс лише після завершення переговорного процесу.

За словами представника російської влади, зустріч лідерів може бути спрямована на підписання документів, підготовлених за результатами переговорів. 

"Контакт на рівні керівників РФ та України має сенс після завершення переговорного процесу, для підписання документів", — заявив Ушаков.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що війна проти України триватиме й може надалі загострюватися. За словами Лаврова, європейські лідери під час контакту з російським диктатором не озвучили нічого нового. Його заява пролунала на тлі активізації дипломатичних контактів щодо війни Росії проти України.

 



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