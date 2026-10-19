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Зеленський став мішенню Трампа: озвучено гучну правду про несподіваний страх президента США

Політик пов’язує зміну риторики президента США з внутрішньою боротьбою за підтримку виборців і наближенням проміжних виборів до Конгресу

19 жовтня 2026, 16:00
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Клименко Елена








Політик і представник Республіканської партії США Борис Пінкус вважає, що різкі заяви президента Дональда Трампа на адресу України можуть бути пов’язані з внутрішньополітичною боротьбою у Сполучених Штатах і наближенням проміжних виборів до Конгресу. На його думку, американський президент намагається вплинути на настрої виборців, водночас його позиція щодо війни Росії проти України викликає невдоволення частини американського суспільства.

Зеленський став мішенню Трампа: озвучено гучну правду про несподіваний страх президента США

Фото: з відкритих джерел

Пінкус наголосив, що ставлення американців до України не варто ототожнювати з політикою чинного президента. Він стверджує, що значна частина громадян США не підтримує погіршення відносин із Києвом і критичні заяви Трампа на адресу Володимира Зеленського.

Політик пов’язує зміну президентської риторики з наближенням виборів. За його оцінкою, Трамп намагається втримати підтримку республіканців, однак його позиція може відштовхувати незалежних виборців, від голосів яких залежатиме результат голосування.

"Трамп сьогодні вже чіпляється за соломинку, тобто за республіканців", — заявив Пінкус, коментуючи політичну ситуацію у США.

Він також звернув увагу на протести під час публічних виступів американського президента. На думку політика, невдоволення частини виборців може створювати для Республіканської партії додаткові проблеми напередодні виборів.

Пінкус переконаний, що Україні важливо розрізняти позицію американської адміністрації та ставлення всього американського суспільства. Він також наголосив на необхідності продовжувати співпрацю з американськими інституціями, які можуть впливати на рішення щодо підтримки Києва.

Портал "Коментарі" вже писав, що Російський диктатор Володимир Путін може використовувати економічні обіцянки, щоб впливати на позицію президента США Дональда Трампа напередодні його контактів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Таку оцінку висловив американський політик Борис Пінкус, коментуючи відносини Вашингтону, Москви та Пекіна.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=SR0jVq2WsFs
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