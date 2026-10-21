Зеленський різко змінив риторику: до яких важких поступок у війні готує українців

Після переговорів зі Стівом Віткоффом в Осло риторика Володимира Зеленського стала прагматичнішою. Три моделі штучного інтелекту спрогнозували, на які важкі поступки може погодитися Зеленський і до яких рішень готує суспільство.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

На думку ChatGPT, зміна тону не обов’язково означає готовність Зеленського прийняти умови Росії. Однак продовження війни без чітких гарантій підтримки США стає дедалі дорожчим для України.

Найважчим компромісом модель ШІ називає фактичну заморозку фронту без повернення окупованих територій на першому етапі. Київ також може відкласти їх силове звільнення, якщо натомість отримає дієві гарантії безпеки. Окремий варіант — припинення ударів по чутливих об’єктах російської енергетики в обмін на зупинку російських атак.

Водночас ChatGPT наголошує: заморозка фронту не тотожне юридичному визнанню окупації. Головна дилема — зупинити бойові дії, не залишивши Україну вразливою перед новим нападом.

Чат-бот Grok звертає увагу на пом’якшення публічної риторики Зеленського: замість конфронтації з Вашингтоном — подяки за відновлення системи раннього попередження, розмови про конструктивний діалог і позитивні сигнали.

Причину бачить у критичній залежності України від американської зброї, розвідданих і Starlink. Серед можливих компромісів він називає енергетичне перемир’я, обговорення територіальних питань на рівні лідерів і гарантії безпеки за формулою, яку описує як "Article 5 light", замість повноцінного членства в НАТО.

Grok вважає, що Київ намагається зберегти підтримку США, не відмовляючись повністю від своїх позицій. Це ще не капітуляція, але вже готовність до рішень, які раніше могли здаватися неприйнятними.

Чат-бот DeepSeek також пояснює зміну риторики тиском США, зокрема затримками постачання Patriot і ризиком втрати американської підтримки. Водночас цей чат-бот висуває конкретніші припущення щодо територіальних поступок.

За його оцінкою, Зеленський заявив про готовність заморозити фронт по нинішній лінії за умови збереження 75% території, а також допускає референдум щодо територіальних питань.

У висновку усі три чат-боти сходяться на тому, що Зеленський міг перейти до прагматичнішої риторики через залежність від підтримки США та потребу шукати шлях до припинення війни. Серед можливих компромісів вони називають замороження бойових дій, переговори про території та безпекові гарантії.

Різниця — у конкретиці. ChatGPT акцентує на відкладенні повернення окупованих територій, Grok — на енергетичному перемир’ї та альтернативних гарантіях безпеки, а DeepSeek — на можливому референдумі й конкретній територіальній формулі.

Важливо: йдеться про можливі сценарії, а не про доведений перелік рішень Зеленського.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на яких умовах Росія готова відновити тристоронні переговори.



