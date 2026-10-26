Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію: до якого числа

Президент Володимир Зеленський 26 жовтня подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку воєнного стану і загальної мобілізації. Про це йдеться на сайті парламенту.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Відповідні документи зареєстровані під номерами 16183 і 16182. Голосувати за них народні обранці зможуть вже цього тижня, оскільки він є пленарним.

За попереднє продовження воєнного стану і мобілізації депутати голосували 14 липня. Поки що терміни діють до 31 жовтня.

Після нового продовження терміни збільшаться ще на 90 днів. Це стане вже 21-м продовження воєнного стану і загальної мобілізації після початку повномасштабного нападу країни-агресора на Україну.

Також видання "Коментарі" повідомляло – прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд фіналізував зміни в системі бронювання.

За його словами, головне завдання встановити чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, і насамперед для тих, хто воює.

“Щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч. А люди, які захищають країну п’ятий рік, повинні мати можливість повертатися зі служби додому. Тому ухвалюємо складні, але необхідні рішення”, — підкреслив очільник уряду.

Раніше "Коментарі" писали – в Україні фіксують випадки, коли представники територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) заходять на приватну територію та силою виводять чоловіків із будинків чи дворів. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.



