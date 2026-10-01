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Зеленський показав відео першого удару українською балістичною ракетою FP-7

Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування української балістичної ракети FP-7.

1 жовтня 2026, 20:00
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Slava Kot

Україна вперше здійснила бойове застосування власної тактичної балістичної ракети FP-7. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, опублікувавши відео запуску у соціальних мережах. 

Зеленський показав відео першого удару українською балістичною ракетою FP-7

Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7 - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що після першого вдалого запуску балістичної ракети, Україна продовжить їх виробництво.

"Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі — виробництво", — написав Зеленський.

Інших деталей президент не розкрив, зокрема де саме було застосовано ракету, якою була її ціль та яких результатів вдалося досягти.

Що відомо про балістичну ракету FP-7

FP-7 розробила українська оборонна компанія Fire Point. Проєкт ракети презентували у 2025 році, а в лютому 2026-го компанія показала кадри її льотних випробувань із наземної платформи.

За даними виробника, FP-7 призначена для ураження наземних цілей і має дальність до 250 км. Ракета здатна нести до 200 кг корисного навантаження, розвивати максимальну швидкість до 1500 м/с, а заявлена точність становить близько 14 метрів. Запуск здійснюється із наземної платформи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що політтехнолог та співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що навколо української балістичної програми виникає дедалі більше публічних питань, які потребують відповідей.

Також "Коментарі" писали, коли полетить українська балістика. Які дії Росії чекати восени. Передбачається, що Кремль задіє максимальний арсенал неядерного терору, спрямований на повне знищення української енергосистеми перед зимою, посилення тиску на фронті та спроби розколоти єдність західних союзників за допомогою ядерного шантажу.



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Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=1608219351003749
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