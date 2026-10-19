Зеленський планує нову небезпечну гру: експерт попередив про настороджуючий натяк про вибори



















Політолог Віктор Бобиренко звернув увагу на неоднозначність публічних заяв президента Володимира Зеленського щодо можливого проведення виборів в Україні під час війни. Дискусія розгорнулася навколо готовності глави держави організувати голосування за умови припинення вогню та його висловлювань про подальше перебування на посаді.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

Проведення виборів у стислі терміни потребувало б масштабної організаційної підготовки. Необхідно визначити строки виборчої кампанії, забезпечити роботу виборчих комісій і створити умови для голосування українців за кордоном та військовослужбовців. Водночас процес має відповідати чинному законодавству й враховувати безпекові ризики.

Бобиренко поставив під сумнів доцільність обговорення прискорених виборів без чіткого розуміння механізму їх проведення. Особливу увагу в дискусії приділили небезпеці зміни виборчих правил під конкретну політичну ситуацію, адже це може викликати питання щодо рівності умов для учасників перегонів.

Водночас експерт звернув увагу на зміну формулювань Зеленського щодо президентської посади. Спочатку йшлося про готовність провести вибори за 60 днів за умови перемир’я, а згодом пролунали заяви про те, що президент не має наміру залишати посаду, але водночас не тримається за президентське крісло.

"Спочатку Зеленський каже: "60 діб я проведу вибори, дайте перемир'я". Потім каже: "Я з посади не піду". [...] Після того вже каже: "Я не чіпляюся за посаду, за президентське крісло не тримаюся"", — так експерт описав різницю між публічними заявами глави держави.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр фінансів США Скотт Бессент заперечив звинувачення в тому, що Вашингтон підтримує Росію у війні проти України. Водночас він не дав чіткої відповіді на запитання, чи вважають Сполучені Штати Україну своїм союзником.