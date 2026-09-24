Зеленський після зустрічі з Трампом зробив заяву про "Анкориджські домовленості"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "анкориджські домовленості" більше не є частиною переговорного процесу щодо завершення війни. За його словами, українсько-американська взаємодія та ситуація на фронті змінили підхід до вимог Росії.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з українською громадою у США зазначив, що від початкових положень, які обговорювалися в межах переговорів Сполучених Штатів та РФ, сторони відійшли.

""Дух Анкориджа" завершився", — заявив президент, пояснивши, що йдеться, зокрема, про вимоги Москви щодо визнання російського суверенітету над окупованим Кримом, частинами Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

За словами Зеленського, важливу роль у зміні переговорної позиції відіграла команда США. Однак він наголосив, що значний вплив має і ситуація на полі бою.

Президент заявив, що російські війська не мають глобального просування, а ті ділянки, де Росії вдається досягати успіху, обходяться їй значними втратами. На думку Зеленського, це дає Україні більше можливостей відстоювати власну позицію під час дипломатичних переговорів.

Водночас глава держави підкреслив, що Москва не відмовилася від максималістських цілей.

"Ілюзії немає, що він хоче захоплення, окупації нашої держави в тому чи іншому вигляді, щоб Україна була частиною його держави", — сказав Зеленський, говорячи про Володимира Путіна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський пригрозив РФ: "генерал Мороз" воюватиме проти Росії цієї зими.

Також "Коментарі" писали, що Зеленському озвучили жорсткий ультиматум.