Зеленський після зустрічі з Трампом зробив заяву про "Анкориджські домовленості"

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Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що "анкориджські домовленості" більше не є частиною переговорного процесу щодо завершення війни. За його словами, українсько-американська взаємодія та ситуація на фронті змінили підхід до вимог Росії.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час спілкування з українською громадою у США зазначив, що від початкових положень, які обговорювалися в межах переговорів Сполучених Штатів та РФ, сторони відійшли.
За словами Зеленського, важливу роль у зміні переговорної позиції відіграла команда США. Однак він наголосив, що значний вплив має і ситуація на полі бою.
Президент заявив, що російські війська не мають глобального просування, а ті ділянки, де Росії вдається досягати успіху, обходяться їй значними втратами. На думку Зеленського, це дає Україні більше можливостей відстоювати власну позицію під час дипломатичних переговорів.
Водночас глава держави підкреслив, що Москва не відмовилася від максималістських цілей.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський пригрозив РФ: "генерал Мороз" воюватиме проти Росії цієї зими.
Також "Коментарі" писали, що Зеленському озвучили жорсткий ультиматум.