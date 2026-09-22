Зеленський після зустрічі з Трампом заявив, що війна в Україні може закінчитися до зими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на закінчення повномасштабної війни до зими. За його словами, такий варіант можливий завдяки допомозі президента США Дональда Трампа.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН висловив сподівання щодо закінчення війни в Україні до кінця цього року.

"Сподіваюсь, ми зможемо закінчити цю війну до зими і Трамп у цьому допоможе", — заявив Зеленський.

Трамп зі свого боку наголосив, що і Київ, і Москва зацікавлені у завершенні війни.

"Настав час", — сказав президент США, не уточнивши, які саме кроки можуть привести сторони до домовленості.

Зустріч президентів відбувалася у два етапи. Спочатку лідери спілкувалися у присутності журналістів близько семи хвилин. Після цього Трамп та Зеленський продовжили переговори за зачиненими дверима.

Для Києва переговори у Нью-Йорку стали частиною ширшої дипломатичної роботи, спрямованої на припинення війни. Україна також порушує питання військової підтримки, захисту неба та безпекових гарантій. Напередодні зустрічі Зеленський говорив про необхідність конкретних кроків, здатних зупинити бойові дії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп озвучив своє послання Путіну з трьох слів щодо війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Трамп відповів, чи поверне Україна всі свої окуповані території. Попри відповідь, американський лідер уник конкретики та заявив про "гарну" угоду, яка закінчить війну Росії проти України.