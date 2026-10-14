Зеленський підписав собі вирок претензіями до Кличка: президента присоромили незручним питанням



















На тлі проблем із підготовкою Києва до зими та російських атак загострюється дискусія щодо відповідальності центральної й міської влади. Політолог Ігор Рейтерович припускає, що питання енергетичної стійкості столиці може стати приводом для перерозподілу повноважень і посилення контролю Банкової над містом.

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Після наради щодо ситуації в Києві президент Володимир Зеленський розкритикував темпи виконання планів стійкості столиці. Згодом почали поширюватися припущення про можливу зміну керівництва Київської міської військової адміністрації. Серед потенційних кандидатів називали колишнього очільника СБУ Василя Малюка.

Рейтерович звертає увагу, що проблеми з електропостачанням і підготовкою до зими не можна пояснювати виключно діями міської адміністрації. За його словами, відповідальність за енергетичну стійкість розподілена між місцевою та центральною владою.

"Виконання планів стійкості — це не питання виключно місцевої влади. Це взагалі-то загальнодержавна програма", — наголосив політолог, коментуючи претензії до роботи столичної адміністрації.

На думку експерта, спроби покласти всю відповідальність за проблеми Києва на мера Віталія Кличка можуть мати політичні наслідки. Якщо управлінські повноваження зосередять у військовій адміністрації, це може послабити позиції обраного киянами міського голови.

Рейтерович також звернув увагу на роль уряду у фінансуванні та реалізації заходів із підготовки до зими. Він вважає, що центральна влада має відповідати за рішення, які стосуються загальнодержавних енергетичних об’єктів, а не перекладати всі проблеми на місцевий рівень.

"Дуже багато чого не зробила центральна влада. Вона в першу чергу несе відповідальність за центральні об’єкти, які пов’язані з енергетикою", — заявив політолог.

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