Закулісні дипломатичні контакти між Вашингтоном і Москвою знову загострюють питання про справжню вартість припинення війни. Прагнення Дональда Трампа якнайшвидше досягти домовленості накладається на жорсткі вимоги Володимира Путіна, посилюючи тиск на українську владу. Ключовою вимогою Кремля залишається відведення українських сил із територій Донецької та Луганської областей. Водночас для України постає принципове питання: чи стане відмова від Донбасу вимушеною ціною за припинення війни, чи це буде небезпечна пастка, яка послабить оборону країни та відкриє Росії шлях до нової агресії? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Grok стверджує, що Володимир Путін фактично пов’язує перспективу серйозної домовленості з контролем Росії над усією Донецькою областю. Водночас Дональд Трамп намагається підштовхнути Київ і Москву до компромісу, не виключаючи варіанта, за якого територіальні питання можуть стати платою за припинення бойових дій або майбутні гарантії. Уже лунають сценарії, за яких Україну можуть закликати відвести війська з окремих районів Донбасу в обмін на перемир’я. Для Києва це надзвичайно болісне питання, адже відмова від власних територій не гарантує, що Кремль зупиниться, а може лише дати йому час для підготовки нової атаки.

Тиск на Україну потенційно може посилюватися через скорочення військової підтримки, заяви про нібито надмірну жорсткість позиції Києва або пропозиції щодо економічних домовленостей із Москвою. Проте остаточне рішення залишається за самою Україною, і без її згоди жоден зовнішній план не матиме сили.

Чат-бот ChatGPT переконаний, що Україну намагатимуться не змусити одномоментно погодитися на передачу Донбасу, а поступово підштовхувати до територіальних компромісів в обмін на припинення бойових дій. Для Дональда Трампа швидке завершення війни може бути важливим політичним результатом, тоді як для Києва поступки без чітких і дієвих гарантій безпеки можуть обернутися лише тимчасовою паузою перед новою російською атакою.

Водночас Москва наполягає на необхідності врахування так званих "реалій на землі" та продовжує просувати вимогу щодо контролю над усім Донбасом. У такій ситуації перед Володимиром Зеленським може постати складний вибір між компромісом заради перемир’я та продовженням війни під посиленим міжнародним тиском.

На думку чат-боту Gemini, тема Донбасу залишається надзвичайно чутливою для українського суспільства, тому офіційне визнання втрати цих територій могло б спричинити серйозні політичні наслідки для будь-якої влади в Києві. Саме тому навіть за потужного зовнішнього тиску сценарій юридичної відмови від Донбасу виглядає малоймовірним. Водночас у межах потенційних переговорів Вашингтона і Москви може з’явитися проміжна модель — не передача територій Росії, а тимчасове відкладення питання їхнього статусу. Це дозволило б оголосити про припинення бойових дій, залишивши остаточне вирішення територіального питання на майбутнє.

Однак ключовою умовою для України залишаться реальні гарантії безпеки. Якщо замороження війни не матиме дієвих механізмів захисту, суспільство може сприйняти такий варіант лише як паузу перед новим наступом РФ. Тому можливі домовленості повинні передбачати конкретні зобов’язання міжнародних партнерів, а не лише політичні декларації.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що не варто вважати, що Україна приречена віддати Донбас. Але ризик спроб нав’язати Києву територіальний компроміс зараз є одним із головних сюжетів майбутніх переговорів. І головне питання полягатиме не лише в тому, що вимагатиме Путін, а й у тому, наскільки далеко готовий зайти Трамп, переконуючи Зеленського погодитися на цю угоду.

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