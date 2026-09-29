Зеленський отримав найгірший сигнал від українців: названо проблему, яка стане катастрофою для Банкової



















Нове опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчить, що корупція залишається однією з найгостріших проблем для українців. Політичний експерт Борислав Береза вважає, що результати дослідження демонструють серйозний суспільний запит на зміни та не можуть залишатися без уваги з боку влади.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

За словами Берези, суспільство оцінює владу не лише за рішеннями самого президента, а й за діями посадовців, яких призначають або підтримують представники керівництва держави.

"72% українців розуміють, що президент несе відповідальність за своє оточення. Якщо людина отримує посаду завдяки політичному керівництву, то суспільство закономірно очікує відповідальності тих, хто відкрив їй шлях до влади", — зазначив експерт.

Водночас результати опитування демонструють, наскільки гостро українці сприймають проблему корупції саме зараз. У переліку запропонованих проблем її назвали головною 50% респондентів. Російські обстріли посіли друге місце — їх визначили як найбільш актуальну проблему 40% опитаних.

При цьому КМІС наголошує, що такі цифри не означають зниження значення війни для суспільства. Якщо об'єднати різні відповіді, пов'язані з війною, вона залишається головним викликом для більшості українців.

Береза переконаний, що владі необхідно реагувати на суспільні настрої не лише заявами, а й конкретними кроками. Особливо це важливо в умовах війни, коли держава має обмежені фінансові ресурси та потребує максимальної довіри громадян.

"Люди очікують не пояснень, чому чогось немає, а конкретних дій. Якщо влада бачить корупційні ризики, вона має показати суспільству, що готова їх реально усувати", — наголосив політичний експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські удари по українських містах мають на меті не лише завдати фізичних руйнувань. Кремль прагне посилити психологічний тиск на суспільство, сформувати відчуття постійної небезпеки та змусити людей вимагати припинення війни на будь-яких умовах. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.