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Зеленський отримає на горіхи через критику Трампа: на Заході вразили деталями

У Європі остерігаються, що публічний конфлікт може негативно позначитися на подальшій співпраці України з Вашингтоном

15 жовтня 2026, 18:45
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Клименко Елена

Лідери країн Європейського Союзу мають намір попросити президента України Володимира Зеленського утриматися від публічної критики американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на трьох європейських чиновників.

Зеленський отримає на горіхи через критику Трампа: на Заході вразили деталями

Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, відповідну тему планують порушити під час закритих переговорів із Зеленським у Брюсселі 16 жовтня. Європейські лідери не обов’язково заперечують проти суті критичних заяв українського президента, однак побоюються, що публічне загострення відносин може негативно вплинути на подальшу співпрацю Києва та Вашингтону.

 "Можливо, це й правда, але не обов’язково щоразу говорити про це вголос", — пояснив один зі співрозмовників Financial Times. 

Інший чиновник зазначив, що позиція 27 лідерів ЄС під час розмови із Зеленським буде співчутливою, але водночас достатньо жорсткою. За його словами, європейські керівники мають намір критично оцінити публічну риторику українського президента, проте водночас підтвердити готовність Євросоюзу й надалі підтримувати Україну.

Ситуація свідчить про занепокоєння європейських партнерів можливими наслідками конфлікту між Києвом і Вашингтоном. Для України збереження американської підтримки залишається важливим чинником у протистоянні російській агресії, тому союзники прагнуть не допустити подальшого загострення відносин.

Портал "Коментарі" вже писав, що висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас вважає цілком обґрунтованим рішення України відновити удари по російських нафтопереробних заводах. За її словами, обмеження нафтових доходів Росії є одним із ключових способів позбавити Кремль ресурсів для продовження війни проти України.  



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