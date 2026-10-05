Зеленський остаточно взяв курс на на поступки Путіну: розкрито тривожний момент заяв про мир



















Останніми днями в українському політичному просторі помітно побільшало заяв про необхідність шукати домовленості з Росією та якнайшвидше завершувати війну. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що поява одразу кількох подібних сигналів заслуговує на окрему увагу.

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Серед політиків, які останнім часом публічно порушують тему миру та переговорів із Москвою, Рейтерович назвав Олексія Гончаренка, Данила Гетьманцева та Ігоря Терехова. Водночас експерт наголошує, що самі по собі такі заяви ще не свідчать про готовність української влади погодитися на капітуляцію. Однак вони можуть бути частиною спроби зрозуміти, як суспільство відреагує на подібний порядок денний.

"Нічого поганого в мирі немає, і в самих пропозиціях миру теж. Але проблема в тому, що ми досі не бачимо від Росії реального сигналу про готовність до миру. І тут раптом усередині України одразу кілька політиків та посадовців починають говорити: давайте домовлятися з Росією, не треба жити в ілюзіях. Тому я б дивився на цю ситуацію саме через призму того, чому така риторика з'явилася одночасно", — зазначив Рейтерович.

На його думку, влада або окремі політичні сили можуть таким способом тестувати громадську думку. Спочатку в інформаційний простір запускається певна теза, після чого політики спостерігають за реакцією громадян і лише потім визначаються, наскільки активно варто її просувати.

"Банкова вже неодноразово діяла за принципом, коли певні тези вкидаються чужими руками — не обов'язково представниками самої влади. Далі дивляться, яка буде реакція суспільства, експертів, політичного середовища, і вже після цього ухвалюють рішення, чи це на часі, чи ще зарано. Я не виключаю, що нинішня історія може розвиватися приблизно за тим самим сценарієм", — пояснив політолог.

Водночас Рейтерович звернув увагу на головну проблему: Москва поки не демонструє готовності до компромісного завершення війни. За його оцінкою, Росія продовжує висувати максималістські вимоги, тоді як Україна заявляє про готовність до переговорів у різних форматах.

"Питання зараз не в тому, скільки разів українські політики скажуть слово "мир". Головне — що на це відповідає Кремль. Якщо Росія не готова відмовлятися від своїх вимог і не демонструє реальної готовності припинити агресію, то будь-які розмови всередині України про компроміси залишатимуться лише політичною риторикою", — наголосив Рейтерович.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп поки не поспішає переходити до практичного застосування нових жорстких санкцій проти Росії.