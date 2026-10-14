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Зеленський назвав втрати України та Росії у війні: яке відношення загиблих

Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану заявив, що Росія щомісяця втрачає близько 43 тисяч військових.

14 жовтня 2026, 22:35
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Slava Kot

Росія щомісяця втрачає близько 43 тисяч військових у війні проти України. Таку оцінку озвучив президент Володимир Зеленський, також назвавши співвідношення втрат російської та української армій. Однак точну кількість загиблих українських військовослужбовців глава держави не розкрив. 

Зеленський назвав втрати України та Росії у війні: яке відношення загиблих

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану про втрати на війні. Морган запитав у президента про втрати російської армії. 

"43 тисячі щомісяця зараз", — сказав Зеленський та уточнив, що йдеться саме про російську сторону.

Зеленський також заявив, що, за його оцінкою, співвідношення втрат українських і російських військових становить від одного до семи-десяти.

Журналіст перепитав, чи означає це, що на одного загиблого українського військового припадає від семи до десяти загиблих росіян. Президент підтвердив таке трактування.

При цьому Зеленський відмовився називати точну кількість втрат української армії, зазначивши, що не може розголошувати ці дані.

Втрати України та Росії на війні

Нагадаємо, що в кінці липня Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 50 тисяч українських військовослужбовців. За його словами, ще близько 400 тисяч захисників дістали поранення. Тоді президент також озвучив оцінку загальних втрат російської армії — близько 1,6 мільйона військових, з яких приблизно 700 тисяч загинули.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський заявив про зраду з боку США: що сказав про американського лідера Дональда Трампа.



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