Зеленський назвав три сценарії захисту України після війни: на чому наполягає Київ

Україна розглядає три можливі варіанти гарантій безпеки на випадок завершення війни з Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із прем'єр-міністром Фінляндії. За його словами, обговорення з міжнародними партнерами продовжуються, а остаточну модель захисту країни поки що не визначено.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Перший варіант передбачає вступ України до НАТО. Зеленський підкреслив, що українська армія може бути важливою для самого Альянсу, а членство України, на його думку, здатне зміцнити безпеку не лише Києва, а й Європи.

Другий варіант – прямі гарантії безпеки США. За словами президента, цей механізм наразі обговорюється з американською стороною. Він також згадав п'яту статтю НАТО, яка передбачає колективну оборону, в контексті дискусії щодо можливих зобов'язань партнерів.

Третя модель пов'язана з так званою коаліцією бажаючих, у рамках якої європейські країни могли б забезпечити Україні гарантії безпеки за підтримки Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський наголосив, що будь-яка з цих моделей має спиратися на сильні Збройні сили України. Для цього знадобиться значне фінансування, а також збереження необхідної чисельності та боєздатності армії. За словами глави держави, українська сторона вже розрахувала відповідні потреби та обговорює їх із партнерами.

Президент також повідомив про підготовку подальших дипломатичних контактів із американськими представниками. Він очікує на сигнали від держсекретаря США Марко Рубіо з питань, порушених у попередніх переговорах, а також розмови зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Крім того, Зеленський розповів, що американська сторона передала йому інформацію про обговорення з Росією можливої тристоронньої зустрічі у форматі Україна – США – Росія. За його словами, йшлося про зустріч на високому рівні технічних команд у листопаді.

Поки що невідомо, чи приведуть ці контакти до конкретних домовленостей. Для Києва ключовою умовою залишається створення таких гарантій, які дозволять запобігти новій агресії після припинення бойових дій.

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