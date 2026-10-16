Зеленський на весь світ офіційно визнає перемогу Путіна у війні: яке рішення стане найбільшою помилкою

Україна майже п'ять років веде виснажливу війну проти значно більшого за ресурсами противника. Попри підтримку західних партнерів, у суспільстві періодично виникають дискусії про межу можливостей держави, армії та економіки. На цьому тлі дедалі частіше лунають питання: а чи може Київ одного дня офіційно заявити міжнародній спільноті, що більше не здатний вести бойові дії проти Росії? Які наслідки матиме такий крок і чи стане він початком миру або, навпаки, призведе до ще небезпечніших викликів? Видання "Коментарі" поцікавилося думкою трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту Copilot, теоретично Україна може зробити будь-яку політичну заяву, зокрема відкрито повідомити про виснаження ресурсів для продовження війни. Однак офіційне визнання нездатності воювати проти Росії стало б надзвичайно ризикованим кроком. Така позиція навряд чи автоматично наблизила б мир, натомість Кремль міг би розцінити її як підтвердження ефективності стратегії виснаження України та використати для посилення військового й дипломатичного тиску з метою домогтися вигідніших для себе умов.

Реакція західних партнерів також могла б бути неоднозначною: одні держави активніше наполягали б на переговорах, тоді як інші поставили б під сумнів подальшу військову допомогу Києву. Крім того, подібне зізнання могло б негативно вплинути на моральний стан українського суспільства та військових. Навіть за наявності серйозних проблем із ресурсами держави зазвичай наголошують на потребі посилення підтримки, залучення додаткових можливостей або коригування стратегії, а не оголошують про нездатність продовжувати опір.

Чат-бот Gemini переконаний, що Україна як суверенна держава має право робити офіційні заяви на міжнародній арені. Водночас публічне визнання нездатності продовжувати війну проти Росії могло б мати серйозні політичні та дипломатичні наслідки. Такий крок не означав би автоматичної капітуляції з погляду міжнародного права, однак міг би послабити позиції Києва на переговорах і створити умови для посилення тиску з боку агресора. Москва могла б використати подібну заяву, щоб нав’язувати власні вимоги, зокрема щодо територій і майбутнього України.

Визнання критичного виснаження ресурсів також могло б викликати неоднозначну реакцію західних партнерів і негативно вплинути на готовність частини союзників продовжувати військову та фінансову підтримку. Усередині країни це могло б посилити суспільну тривогу й деморалізувати військових. Натомість Україні доступні інші дипломатичні інструменти: звернення до партнерів із вимогою збільшити допомогу, ініціювання переговорів про перемир’я та створення міжнародних коаліцій для тиску на Росію.

Чат-бот ChatGPT вважає, що Україна продовжує стикатися з труднощами через затяжну війну, збільшення видатків на оборону та економічні проблеми. Як повідомляло Reuters 15 жовтня, ці чинники посилюють залежність Києва від фінансової допомоги міжнародних партнерів. Додаткове занепокоєння викликає дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За таких обставин Україні важливо привертати увагу союзників до нагальних потреб армії та пояснювати, які ресурси необхідні для ефективного продовження оборони.

Водночас публічне визнання повної нездатності продовжувати війну могло б зіграти на користь Росії. Кремль здатен використати подібні слова у пропаганді, представивши їх як ознаку слабкості України, а також посилити тиск на Київ під час переговорів. З іншого боку, західні партнери могли б розцінити таку заяву як сигнал до термінового збільшення військової допомоги. Тому Україні доцільніше конкретно говорити про дефіцит озброєння, фінансування та засобів ППО, наголошуючи на необхідності підтримки, а не створювати враження відмови від подальшого опору.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що офіційна заява України про нездатність продовжувати війну проти РФ є вкрай малоймовірною, адже могла б спричинити серйозні політичні, військові та дипломатичні наслідки. Такий крок ризикував би послабити переговорні позиції Києва, стати додатковим аргументом для російської пропаганди та викликати неоднозначну реакцію західних партнерів. Натомість Україна, найімовірніше, продовжить наголошувати на готовності до дипломатичного діалогу, водночас закликаючи союзників посилювати військову й фінансову підтримку. Київ намагатиметься поєднувати прагнення до справедливого миру зі збереженням здатності чинити опір російській агресії, не створюючи враження, що країна готова відмовитися від боротьби.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський уперше провів офіційну двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.