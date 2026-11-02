Зеленський може піти на фатальну помилку на переговорах з Путіним: експерт ошелешив сценарієм

Політичний експерт Борислав Береза вважає, що готовність президента України Володимира Зеленського до прямої розмови з російським правителем Володимиром Путіним може створити для Києва додаткові дипломатичні ризики. На його думку, Москва здатна використати прагнення української сторони до переговорів у власних політичних інтересах.

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Береза звернув увагу на заяви представників Кремля про те, що Путін нібито готовий відповісти Зеленському, якщо той зателефонує. Однак експерт сумнівається, що така розмова матиме практичний результат і наблизить припинення війни.

"Путін відповість Зеленському, якщо той йому зателефонує", — так Береза переказав позицію російської сторони.

На переконання експерта, український президент опинився у непростому становищі. Якщо він погодиться на контакт, Кремль може подати це як підтвердження власної готовності до переговорів. Якщо ж відмовиться, російська пропаганда спробує використати це для звинувачень Києва у небажанні досягати миру.

Береза також наголошує, що телефонна розмова не здатна вирішити принципові питання завершення війни, зокрема територіальне. Він застерігає, що публічні заяви українського керівництва можуть стати інструментом додаткового тиску на Україну.

"Сам по собі такий контакт навряд чи наблизить завершення війни. Москва може використати його для демонстрації нібито готовності до переговорів, а відмова від розмови стане приводом звинувачувати Київ у небажанні шукати миру", — зазначив експерт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що донька колишнього спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, ветеранка американської армії Меган Моббс вважає, що Захід уже опинився в умовах масштабного протистояння одразу з кількома державами — Росією, Іраном і Китаєм. На її думку, нинішня боротьба охоплює значно більше напрямів, ніж війна в Україні. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Радіо Свобода".