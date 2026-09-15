Зеленський кинув Москві виклик: у США відповіли, чи близькі РФ та Україна до перемир'я

Президент України Володимир Зеленський знову заявив про готовність Києва до взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі Росії та України. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Заява прозвучала після слів президента США Дональда Трампа, який 14 вересня повідомив, що Україна та Росія нібито домовилися не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі один одного. При цьому американський президент не розкрив деталі передбачуваної домовленості.

Зеленський у свою чергу уточнив позицію Києва. За його словами, Україна запропонувала партнерам можливий формат угоди, згідно з якою готова припинити удари по російських об'єктах продовольчої, енергетичної та іншої критичної інфраструктури – за умови, що Росія погодиться дотримуватися тих самих правил.

"Ми очікуємо на конкретику" від партнерів, підкреслив український президент.

За даними ISW, російські офіційні особи на заяви Трампа та Зеленського від 14 вересня на момент підготовки звіту публічно не відреагували.

При цьому ще 14 вересня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва вітає заклик Трампа від 13 вересня щодо відмови України від ударів по російській дизельній інфраструктурі.

Однак на пряме запитання журналістів про готовність Росії припинити атаки на українську інфраструктуру у відповідь Пєсков не став відповідати.

ISW зазначає, що Зеленський вже неодноразово пропонував взаємний мораторій на удари на енергетичні об'єкти. Російський президент Володимир Путін раніше відкидав подібні пропозиції.

Українські удари по російській енергетичній інфраструктурі, як зазначає ISW, у тому числі спрямовані на те, щоб змусити Москву відмовитись від систематичних атак на українську енергетику. Росія традиційно посилює такі удари в зимовий період, прагнучи чинити тиск на українське населення та деморалізувати його.

Поки що залишається відкритим головне питання: чи готова Москва перейти від заяв про підтримку ініціативи до реального взаємного припинення ударів.

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