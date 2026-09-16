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Зеленський кардинально змінив формулу звершення війни: розкрито тривожний сигнал заяви президента

Політолог Валерій Клочок вважає останню заяву Володимира Зеленського чітким сигналом щодо бачення завершення війни: головними орієнтирами президент називає припинення бойових дій, збереження людських життів та української державності

16 вересня 2026, 12:35
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Клименко Елена








Заява президента Володимира Зеленського про неможливість формули win-win у війні з Росією може свідчити про більш чітке формулювання Києвом того, яким має бути прийнятний результат завершення бойових дій. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи останні слова глави держави.

Зеленський кардинально змінив формулу звершення війни: розкрито тривожний сигнал заяви президента

Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю CBC News Зеленський заявив, що через масштаб людських втрат результат війни вже неможливо представити як перемогу одночасно для обох сторін. За його словами, головним результатом має стати припинення бойових дій і збереження людських життів. 

Клочок звернув увагу, що раніше в українському інформаційному просторі значно частіше звучало саме поняття перемоги. Тепер же президент фактично робить особливий акцент на збереженні державності та людських життів. 

"Перемога — це збереження людських життів. Про це говорить президент України. Збереження української державності. Раніше він робив подібні заяви, але цього разу, як на мене, вона дуже і дуже чітка та однозначна", — зазначив політолог. 

При цьому позиція Києва щодо можливого припинення бойових дій передбачає зупинку по нинішній лінії зіткнення без попередніх додаткових умов з боку Москви. 

Окремо Клочок звернув увагу на слова Зеленського про стратегічні цілі Кремля. Президент заявив, що, на його думку, Володимиру Путіну потрібні не просто додаткові території, а підпорядкування всієї України.

"Такої формули для України, звісно, прагне Росія і буде її домагатися. Вона не могла зробити це раніше політичним шляхом, розпочала це робити воєнним шляхом, але досягнути цілей не може", — заявив Клочок. 

Портал "Коментарі" вже писав, що gрезидент України Володимир Зеленський відреагував на нові російські удари по цивільних та інфраструктурних об'єктах і закликав партнерів не послаблювати санкційний тиск на Росію. Особливу увагу глава держави звернув на ранкову атаку FPV-дрона по міжміській маршрутці поблизу Нікополя.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=meWNpO7-848
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