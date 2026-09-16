Зеленський кардинально змінив формулу звершення війни: розкрито тривожний сигнал заяви президента



















Заява президента Володимира Зеленського про неможливість формули win-win у війні з Росією може свідчити про більш чітке формулювання Києвом того, яким має бути прийнятний результат завершення бойових дій. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи останні слова глави держави.

Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю CBC News Зеленський заявив, що через масштаб людських втрат результат війни вже неможливо представити як перемогу одночасно для обох сторін. За його словами, головним результатом має стати припинення бойових дій і збереження людських життів.

Клочок звернув увагу, що раніше в українському інформаційному просторі значно частіше звучало саме поняття перемоги. Тепер же президент фактично робить особливий акцент на збереженні державності та людських життів.

"Перемога — це збереження людських життів. Про це говорить президент України. Збереження української державності. Раніше він робив подібні заяви, але цього разу, як на мене, вона дуже і дуже чітка та однозначна", — зазначив політолог.

При цьому позиція Києва щодо можливого припинення бойових дій передбачає зупинку по нинішній лінії зіткнення без попередніх додаткових умов з боку Москви.

Окремо Клочок звернув увагу на слова Зеленського про стратегічні цілі Кремля. Президент заявив, що, на його думку, Володимиру Путіну потрібні не просто додаткові території, а підпорядкування всієї України.

"Такої формули для України, звісно, прагне Росія і буде її домагатися. Вона не могла зробити це раніше політичним шляхом, розпочала це робити воєнним шляхом, але досягнути цілей не може", — заявив Клочок.

Портал "Коментарі" вже писав, що gрезидент України Володимир Зеленський відреагував на нові російські удари по цивільних та інфраструктурних об'єктах і закликав партнерів не послаблювати санкційний тиск на Росію. Особливу увагу глава держави звернув на ранкову атаку FPV-дрона по міжміській маршрутці поблизу Нікополя.