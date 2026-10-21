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“Зеленський говорить те, що хочуть почути”: що насправді буде з гарантіями США для України

Експерт Загородній пояснив, що буде для України надійними гарантіями безпеки

21 жовтня 2026, 20:18
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Кречмаровская Наталия

Питання гарантій безпеки — актуальне для України, адже з Росією ризик повторного нападу буде завжди. Однак НАТО та окремо США не поспішали гарантувати надійний захист. І після переговорів у Норвегії президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорювали гарантії безпеки за принципом 5-ї статті НАТО. 

“Зеленський говорить те, що хочуть почути”: що насправді буде з гарантіями США для України

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній, коментуючи заяву президента, зазначив, що “Зеленський говорить, що хочуть від нього почути”. Однак щодо 5-ї статті НАТО, то впевненості у експерта немає. Зазначив, що гарантіями безпеки, у першу чергу, є українська армія, українське ВПК. За словами експерта, допомагати будуть, якщо показуєш силу, а не з кимось узгоджувати свої рішення та дії. 

“У першу чергу ми повинні спиратися на власну армію, власні ракети”, — підкреслив Загородній. 

Він також вказав, що не варто впроваджувати плани уряду щодо скорочення бронювання на підприємствах ВПК зі 100% до 85%. Краще, зауважив, зменшити бюрократію та максимально спростити експорт зброї, щоб здобувати нових союзників. 

Загородній переконаний, що варто будувати стосунки з тими країнами, які розділяємо спільні ризики.

“Коли у тебе є власні ракети середньої дальності, які літають на 3-4 тисячі кілометрів, як показує практика, одразу ж з'являється у тебе дуже багато прихильників, яка в радіусі польоту цих ракет”, — зазначив він. 

За словами Загороднього, чути про якісь гарантії від США після тих фокусів, які побачила Україна (розвіддані, Старлінк, зброя, — ред.) смішно, особливо після Будапештського меморандуму.

Тому підсумував експерт, спиратися потрібно на свою армію, власну безпеку, волю та розв'язані руки щодо рішень та дій. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у якому випадку можуть зустрітися Трамп, Сі та Путін.




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Джерело: https://www.youtube.com/live/hzq0VXEuetY
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