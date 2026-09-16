Зеленський готує українців до капітуляції у війні: розкрито приголомшливі наслідки різкої заяви президента

Еволюція публічних заяв президента України щодо умов завершення війни відображає глибоку трансформацію геополітичної та військової ситуації. Якщо раніше ключовим і єдиним критерієм перемоги декларувався безумовний вихід на кордони 1991 року з подальшим виведенням військ РФ, то останні акценти все частіше зводяться до необхідності зупинити активну фазу бойових дій, зберегти суверенітет та отримати дієві гарантії безпеки від Заходу. Що насправді означає ця зміна акцентів для України та дипломатичного треку? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

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За версією чат-боту Copilot, зміна риторики Володимира Зеленського може свідчити про підготовку суспільства до складного етапу переговорів щодо завершення війни. Тривале протистояння виснажує людські та економічні ресурси, тому перенесення акценту з безумовної перемоги на припинення бойових дій може формувати нове сприйняття можливого результату. Водночас така позиція може бути сигналом західним партнерам: Київ демонструє відкритість до дипломатії, не відмовляючись при цьому від власних інтересів та необхідності отримати надійні гарантії безпеки.

Разом із цим може змінюватися і саме розуміння української перемоги. Йдеться вже не виключно про військове повернення територій, а про поєднання оборони, міжнародного тиску на Росію, санкцій, дипломатії та довгострокових гарантій. Однак така риторика має і ризики: Москва може трактувати готовність Києва говорити про зупинку війни як можливість домагатися додаткових поступок.

Чат-бот Gemini переконаний, що нова риторика українського керівництва може означати перехід від максималістських формулювань до більш прагматичного бачення завершення війни. Тривале протистояння потребує величезних людських, військових та економічних ресурсів, що неминуче впливає на дискусію про можливий результат. Такий підхід може бути водночас сигналом міжнародним партнерам: Київ готовий обговорювати різні формати та послідовність дипломатичних кроків, однак ключовими орієнтирами залишаються збереження української державності, безпеки та недопущення нав'язаних Росією умов.

Водночас нові акценти можуть готувати суспільство до можливого дипломатичного етапу, коли припинення бойових дій не обов'язково означатиме остаточне політичне врегулювання. Одним зі сценаріїв може стати тривала пауза із збереженням юридичної позиції України щодо окупованих територій та посиленням гарантій безпеки. Така риторика також дозволяє Києву демонструвати США та ЄС готовність до переговорів і не давати підстав представляти Україну стороною, яка відмовляється від дипломатичного пошуку завершення війни.

На думку чат-боту ChatGPT, слова Володимира Зеленського навряд чи варто сприймати як відмову України від перемоги чи готовність погодитися на будь-які вимоги Москви. Радше йдеться про переосмислення того, що може вважатися прийнятним результатом війни після величезних людських втрат. Якщо раніше перемогу переважно пов’язували з військовим результатом і відновленням територіальної цілісності, то тепер у риториці президента помітніший акцент на збереженні державності, людських життів, армії та здатності України самостійно визначати власне майбутнє.

Такі заяви можуть також формувати нову рамку можливих переговорів. Припинення бойових дій саме по собі не означає визнання політичної перемоги Росії чи автоматичної відмови Києва від окупованих територій. Вирішальними будуть умови домовленостей: стійке припинення вогню, механізми контролю та надійні гарантії безпеки. Якщо ж пауза лише дозволить Росії відновити сили, ризик нового витка війни збережеться. Тому головною дискусією стає вже не саме поняття "перемоги", а ціна та умови припинення війни.

Таким чином усі три версії ШІ дійшли висновку, що зміна формули перемоги — це не капітуляція, а спроба адаптувати стратегію України до жорстких реалій виснажливої війни та глобальних політичних трансформацій. Визначення перемоги через збереження суверенітету, економічний розвиток і залучення євроатлантичних гарантій безпеки дозволяє Києву зберегти суб'єктність і уникнути пастки нескінченної війни на виснаження, де ресурси супротивника залишаються неспівмірними.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейський Союз має намір посилити протиповітряну та протиракетну оборону України, зокрема за рахунок закупівлі ракет-перехоплювачів для американських комплексів Patriot. Паралельно Брюссель планує розвивати власні оборонні рішення спільно з українськими виробниками. Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила 16 вересня під час щорічного виступу перед Європейським парламентом щодо стану Євросоюзу.