Зеленський готовий заморозити війну: військові ЗСУ дали категоричну відповідь

Мирні переговори щодо припинення війни в Україні мають відновитися у листопаді. Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість заморозки війни по лінії бойового зіткнення. При цьому президент відкинув можливість територіальних поступок в обмін на мирну угоду. Також заявив, що Україна не визнає тимчасово окуповані території російськими. Можливість зупинки війни по лінії фронту прокоментували військові.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін зазначив, що зупинка бойових дій по лінії розмежування на даний момент може бути тимчасовим адекватним рішенням.

Проте, на його думку, для цього треба створити відповідні умови. Військовий пояснив, що обʼєктивно росіяни на даний момент навряд на це погодяться. Зараз вони націлені на подальше просування, захоплення нових територій та здійснення своєї головної мети — окупацію Донбасу, зазначив він.

“Поки ми повністю по всій лінії бойового зіткнення не створимо умови, в яких війська РФ взагалі не зможуть рухатись, на реальні переговори вони не підуть. Мені б дуже хотілося, аби в питаннях миру ми завжди спирались на реалії, а не на свої мрії чи бажання. Менше буде зайвих очікувань й суспільних розчарувань”, — підсумував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський заявляв про затримку постачання важливого озброєння для України. Ймовірно йдеться про антибалістику.

Як пише видання Kyiv Independent з посиланням на українських посадовців та військових офіцерів, міністр оборони США Піт Хегсет ще не схвалив передачу Україні значної партії ракет-перехоплювачів Patriot.



