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Зеленський допустив заморозку війни, але висунув жорстку умову по окупованих територіях

Україна готова добиватися припинення бойових дій за нинішньою лінією фронту, заявив президент в інтерв'ю ABC News

24 жовтня 2026, 08:20
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до якнайшвидшого завершення війни за умови, що припинення вогню не вимагатиме відмови від українських територій. За його словами, одним із можливих варіантів може стати заморожування конфлікту по існуючій лінії зіткнення.

Зеленський допустив заморозку війни, але висунув жорстку умову по окупованих територіях

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Ми готові зупинити цю війну якнайшвидше. Заморозити конфлікт по лінії фронту просто зараз", — заявив глава держави у розмові з ABC News.

При цьому Зеленський відкинув можливість територіальних поступок в обмін на мирну угоду. Відповідаючи на запитання щодо готовності України відмовитися від чверті своєї території, президент зазначив, що подібний сценарій не відповідає нинішній ситуації на фронті.

За його словами, якщо йдеться про 25% території країни, це фактично означає втрату всього Донбасу. Зеленський наголосив, що наразі Росія контролює близько 19,3% території України.

Окремо український лідер заявив, що Київ не погодиться із пропозиціями визнати тимчасово окуповані території російськими. Таким чином, готовність обговорювати припинення бойових дій не означає згоди на зміну міжнародно визнаних кордонів країни.

В інтерв'ю президент також порушив питання супутникового зв'язку. За його словами, обмеження у роботі Starlink продовжують діяти, що зберігає актуальність проблеми забезпечення українських сил надійними засобами комунікації.

Крім того, Зеленський повідомив, що протягом останніх 90 днів Україна отримала від стратегічного партнера 24 ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Заява президента означає позицію Києва: Україна допускає припинення вогню без негайного повернення всіх окупованих територій військовим шляхом, проте не готова закріплювати російський контроль над ними як законне.

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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=zWyYHGC0tkA
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