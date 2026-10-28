“Зеленська відкриває в Ізраїлі реабілітаційний центр “імені Володимира Зеленського”: що відбувається

Кремлівська пропаганда продовжує тиражувати фейки про президента України Володимира Зеленського, його сім’ю та оточення.

Олена Зеленська. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації наголосили: повідомлення про те, що перша леді Олена Зеленська нібито відкриває в Ізраїлі реабілітаційний центр “імені Володимира Зеленського”, є неправдивим.

У Центрі зазначили, що для створення цієї дезінформації пропагандисти за допомогою графічних редакторів підробили першу шпальту авторитетного ізраїльського видання Haaretz за 21 жовтня 2026 року та сфабрикували “свідоцтво про реєстрацію компанії”.

“На те, що “свідоцтво про реєстрацію” є підробкою, вказує його номер. Він починається з цифри 4, що суперечить офіційним стандартам Ізраїлю, де номери юридичних осіб обов'язково починаються з цифри 5. Характерно й те, що першоджерелом цієї брехні стали російські Telegram-канали”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики Центру наголошують, що цей вкид є продовженням системної дезінформаційної кампанії Росії з персональної дискредитації керівництва України та членів їхніх родин перед міжнародною спільнотою.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський нібито придбав приватний ядерний бункер у канадській провінції Нова Шотландія за 42 млн доларів, є фейком. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що цю брехню опублікували на підробленому сайті, який імітує авторитетне канадське видання Toronto Sun. Зазначається, що домен клону створили всього за вісім днів до публікації цієї дезінформації.



