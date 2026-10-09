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Зайти в Росію і накручувати мільярди: Україну попередили про неминучий страшний удар Трампа

Володимир Огризко пояснив, чому, на його думку, Україна заважає планам Дональда Трампа щодо Росії та як економічні інтереси Вашингтону можуть вплинути на переговори

9 жовтня 2026, 10:20
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Клименко Елена








Переговори української делегації зі Сполученими Штатами навряд чи дадуть відчутний результат, якщо Вашингтон не перегляне свого підходу до Росії. Таку думку висловив керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи перспективи дипломатичного діалогу.

Зайти в Росію і накручувати мільярди: Україну попередили про неминучий страшний удар Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

За словами дипломата, українська сторона й надалі намагатиметься переконати американських партнерів підтримати припинення вогню та посилити тиск на Кремль. Однак він скептично оцінює шанси на прорив, оскільки, на його думку, нинішня політика адміністрації Дональда Трампа не сприяє досягненню бажаних для Києва домовленостей.

"Ну, виходячи з позиції американців, які люблять Росію любов’ю Дональда Трампа, а всі інші стоять струнко і не можуть нічого йому заперечити, то результат буде власне очікуваний, тобто нульовий", — заявив Огризко. 

Дипломат вважає, що одним із ключових чинників американської політики є прагнення Трампа розвивати економічну співпрацю з Москвою. За такого підходу Україна може опинитися в ситуації, коли її інтереси суперечитимуть планам Вашингтону щодо майбутніх відносин із Росією.

"Для Трампа Україна — кістка в горлі, яка заважає йому зайти в Росію, зняти всі санкції і оці нулі після там чергових мільярдів накручувати, накручувати і ще раз накручувати", — наголосив керівник Центру дослідження Росії. 

На переконання Огризка, самі зустрічі та дипломатичні заяви не гарантують прогресу. Вирішальне значення матиме готовність Сполучених Штатів впливати на рішення Кремля та домагатися конкретних кроків для припинення бойових дій.

.Портал "Коментарі" вже писав, що повідомлення про можливе повернення генерала Сергія Суровікіна до активної роботи в російській армії привернуло увагу через його роль у масованих ударах по Україні. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, однак, закликає не перебільшувати значення цього призначення, доки не зрозуміло, яку саме посаду може отримати генерал.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=mVUq4VR-TYg
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