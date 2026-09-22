«Зайти до Запоріжжя цієї зими»: командир ЗСУ назвав небезпечний сценарій у війні

Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайло Дмитро Філатов із позивним "Перун" заявив про ймовірність появи російських піхотних груп безпосередньо в Запоріжжі вже цієї зими. За його словами, не йдеться про повноцінний захід російської армії до міста – військовий прогнозує можливе проникнення окремих підрозділів.

Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов. Фото: з відкритих джерел

"Я думаю, що цього року в зимовий період ми зафіксуємо підхід та захід у саме Запоріжжя. Не війська, а одиничних груп", — сказав Філатов в ефірі каналу "Реальний фронт".

За оцінкою командира, одним із найімовірніших напрямів для такого просування може стати район Степногірська та узбережжя Дніпра. Він пояснив це особливостями місцевості та міської забудови, яка, за його словами, може використовуватись російськими військовими для прихованого просування.

Філатов також нагадав, що російські підрозділи вже намагалися максимально наблизитись до Запоріжжя. За його словами, противник може використовувати інфільтрацію та щільну забудову вздовж узбережжя за аналогією з діями минулого року.

При цьому військовий наголосив на можливих наслідках такого сценарію. Якщо російським групам вдасться закріпитися в межах міста, українським силам доведеться розпочати боротьбу безпосередньо за місто. На думку Філатова, це також здатне негативно вплинути на міжнародну допомогу Україні.

Запорізька область залишається одним із напрямків бойових дій із початку повномасштабної війни. Частина регіону перебуває під російською окупацією. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, бойові зіткнення продовжуються, зокрема, на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. На Наддніпрянському напрямі за вказаний період російських штурмів не фіксували.

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