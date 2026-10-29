Заяви Трампа рознесли вщент: експерт назвав жорстку умову завершення війни в Україні

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Кречмаровская Наталия
Днями президент США Дональд Трамп заявив про прорив у переговорах і що скоро відбудеться зустріч із Зеленським та Путіним, і що ледь не закінчення війни скоро.
Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан зазначив, що завершення війни можна досягти лише розвалом РФ.
А Україна, зазначив експерт, зупинила удари по нафтогазовій галузі, тому, за його словами, не зрозуміло про яке завершення війни говорить Трамп.
За його словами, не варто звертати увагу на слова Трампа, у лідера США зараз передвиборча риторика.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Зеленський заявив про можливість заморозки війни по лінії бойового зіткнення без територіальних чи юридичних поступок Росії. Військовий прокоментував можливість зупинки по лінії бойового зіткнення та вказав на подальші рішення.