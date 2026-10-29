Заяви Трампа рознесли вщент: експерт назвав жорстку умову завершення війни в Україні

Днями президент США Дональд Трамп заявив про прорив у переговорах і що скоро відбудеться зустріч із Зеленським та Путіним, і що ледь не закінчення війни скоро.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що завершення війни можна досягти лише розвалом РФ.

“Іншим варіантом не досягти. Але це не буде завтра та післязавтра. Щоб завершити війну на європейській частині Євразійського континенту, треба розвалити Російську Федерацію, знищити її нафтогазову галузь”, — переконаний Світан.

А Україна, зазначив експерт, зупинила удари по нафтогазовій галузі, тому, за його словами, не зрозуміло про яке завершення війни говорить Трамп.

"Ударів по російській нафтогазовій галузі немає, навпаки, російська скарбниця зараз збільшила захід валюти за продаж нафти. І російські нафтопереробні заводи вже відновили виробництво. Тобто зараз якраз умови створюються для продовження бойових дій, для вбивства більшої кількості українців для захоплення більшої кількості української території", — пояснив він.

За його словами, не варто звертати увагу на слова Трампа, у лідера США зараз передвиборча риторика.

“Нічого з того, що він каже, не відбуватиметься. Нічого абсолютно. Тому в цьому сенсі краще до 3 листопада просто про нього забути”, — підсумував Світан.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Зеленський заявив про можливість заморозки війни по лінії бойового зіткнення без територіальних чи юридичних поступок Росії. Військовий прокоментував можливість зупинки по лінії бойового зіткнення та вказав на подальші рішення.



