Заяви Путіна нагадують галюцинації: у США викрили чергову брехню диктатора

Володимир Путін заявив, що російські війська у вересні захопили понад 1300 квадратних кілометрів на території України. За словами російського президента, йдеться про 1301 кв. км – показник, який нібито у 2,5 разу перевищує територіальні здобутки попередніх місяців.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Проте розрахунки Інституту вивчення війни (ISW) дають протилежну картину. Згідно з оцінкою аналітиків, у вересні російські війська зазнали чистих територіальних втрат. ISW оцінює їх приблизно 80,8 кв. км. Якщо зважати на ділянки, куди російські підрозділи проникли, але не змогли встановити стійкий контроль, показник втрат збільшується приблизно до 175,2 кв. км.

Таким чином, представлені Путіним цифри радикально розходяться з оцінкою території, яку російська армія фактично контролювала за підсумками місяця.

ISW раніше неодноразово фіксував розбіжності між заявами російського військового керівництва про просування та результатами геолокаційного аналізу. Зокрема, інститут вказував на тенденцію російської влади перебільшувати масштаби наступу, створюючи враження про ширший просування військ РФ.

Аналітики пов'язують подібну риторику з інформаційним впливом: заяви про масштабні успіхи мають формувати уявлення про нібито неминуче просування російської армії та погіршення становища України.

При цьому в ISW окремо відзначають, що не можуть встановити, чи Путін має достовірні дані про ситуацію на фронті. Аналітики припускають, що російському керівництву можуть надходити спотворені відомості через практику приховування невдач та надання начальству зручної інформації.

На цьому фоні різниця між заявленими Кремлем та підрахованими ISW показниками стає одним із найпомітніших прикладів розбіжності публічної російської риторики з незалежною оцінкою динаміки фронту.

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