Завершення війни стало ще більш нереальним: експерт приголомшив заявою про страшну мету Путіна



















Завершення війни Росії проти України поки не наближається, оскільки сторони не змінили своїх стратегічних позицій, а передумов для досягнення реальних мирних домовленостей недостатньо. Про це заявив політолог Олег Саакян, аналізуючи перспективи переговорів між Києвом, Москвою та Вашингтоном.

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За оцінкою експерта, на фронті триває позиційне протистояння, а Росія розраховує виснажити українські тили та скористатися політичними процесами у Сполучених Штатах. Водночас Україна не може погодитися на умови, які передбачають поступки агресору без надійних гарантій безпеки.

"Мир не стає ближчим. Віддаленішим стає завершення війни", — наголосив Саакян.

Політолог також скептично оцінює перспективи швидкого прориву в переговорах. За його словами, нинішні дипломатичні контакти не означають, що сторони вже наблизилися до компромісу. Росія продовжує наполягати на вимогах, які Україна вважає неприйнятними, а США та європейські держави поки не демонструють готовності забезпечити домовленості на умовах, які відповідали б українським інтересам.

Саакян вважає, що для початку результативних переговорів необхідна зміна розрахунків Кремля. Москва має дійти висновку, що продовження війни обходиться їй дорожче, ніж пошук домовленостей. Поки такого усвідомлення немає, дипломатичні заяви самі собою не припинять бойових дій.

"Поки ініціатива ескалаційна знаходиться у агресора, досягнення реальних переговорів неможливе", — пояснив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська можуть використати гуманітарне перемир’я в окупованих Олешках на Херсонщині не лише для евакуації цивільних, а й для зміцнення власних позицій. Зокрема, окупанти можуть розмінувати дороги для переміщення військової техніки та посилити свою присутність на лівому березі Дніпра.