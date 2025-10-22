Засудження недостатньо: після звірячого обстрілу РФ партнерам поставили ультиматум

Цієї ночі та ранку російські військові знову атакували мирне населення України за допомогою ракет та безпілотних літальних апаратів. Ці злочинні дії, як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, є типовим проявом агресії терористичного режиму, який намагається приховати свою справжню суть під маскою держави.

Фото: з відкритих джерел

Єрмак наголосив, що Україна давно підтримала ініціативу США щодо припинення вогню, проте Росія – агресорка – навмисно ігнорує цю пропозицію. За його словами, Москва свідомо продовжує вбивства мирних громадян, і цього недостатньо просто засуджувати – необхідні більш рішучі та скоординовані дії міжнародної спільноти, щоб змусити Кремль припинити воєнні злочини.

"Основою цієї війни є тривалий курс Росії на поширення ненависті та агресії, який почався ще після 1991 року", — підкреслив очільник ОП.

Уранці 22 жовтня російські окупанти знову запустили ракетні удари по території України, що спричинило серію вибухів у кількох містах. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

Особливо загрозливою стала активізація російської авіації: літаки МіГ-31К, що несуть аеробалістичні ракети "Кинджал", були помічені в повітрі. Військові зафіксували рух швидкісних ракет, які прямують щонайменше в напрямку Києва.

Жителі Полтави повідомляли про звуки вибухів вже з самого ранку, а також у столиці лунали вибухи на тлі ракетних атак. Ці події вкотре свідчать про безперервну агресію Росії проти мирних українців і підкреслюють гостру необхідність посилення міжнародної підтримки для захисту України.

