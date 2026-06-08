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Замороження війни з РФ можливо за однієї умови: українці здивували ультиматумом

Усі сценарії передбачали зупинку бойових дій на нинішній лінії фронту із збереженням контролю РФ над окупованими територіями

8 червня 2026, 16:05
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Клименко Елена

Більшість громадян України можуть погодитися на припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, якщо країна отримає надійні механізми захисту від можливої нової агресії. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Замороження війни з РФ можливо за однієї умови: українці здивували ультиматумом

Фото: з відкритих джерел

У межах опитування респондентам пропонували один із чотирьох можливих сценаріїв завершення активної фази війни. У кожному випадку передбачалося припинення вогню без повернення окупованих територій під контроль України на момент укладення домовленостей. При цьому жоден із варіантів не передбачав офіційного визнання захоплених Росією земель російськими.

Основна різниця між сценаріями полягала у рівні безпекових гарантій для України після припинення бойових дій.

Найменшу підтримку отримав варіант, за якого Україна не отримувала жодних гарантій, військової допомоги чи фінансової підтримки від партнерів. У такому випадку 61% опитаних висловилися проти припинення війни на запропонованих умовах, тоді як підтримали ідею лише 32%.

Замороження війни з РФ можливо за однієї умови: українці здивували ультиматумом - фото 2


Фото: результати опитування КМІС (kiis.com.ua)

Не набагато кращими виявилися результати сценарію із символічною присутністю європейських військових підрозділів далеко від лінії фронту. Майже половина учасників опитування поставилася до такого варіанту негативно, а підтримали його 42% респондентів.

Більш позитивний результат продемонстрував сценарій, який передбачає масштабну допомогу союзників. Якщо Україна й надалі отримуватиме значні обсяги озброєння, фінансування та інших ресурсів для оборони, 53% громадян готові підтримати припинення вогню. 

Найвищий рівень схвалення отримала модель так званого "європейського щита". Вона передбачає розміщення військових контингентів країн ЄС поблизу фронту з готовністю брати участь у захисті України у разі нового нападу. Такий підхід підтримали 61% опитаних, тоді як третина респондентів висловилася проти.

Портал "Коментарі" вже писав, що з Білорусі надходять сигнали, що Олександр Лукашенко нібито планує завдати удару по Мозирському нафтопереробному заводу, аби продемонструвати Путіну наслідки можливого поглиблення участі країни у війні проти України. Про це розповів заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.



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Джерело: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports
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