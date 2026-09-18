Замість покарання - стимул вбивати українців: Трампа жорстко рознесли за "пряник" Путіну



















Адміністрація Дональда Трампа може змінити підхід до переговорів із Кремлем і запропонувати Москві економічні стимули ще до завершення війни проти України. Якщо такий сценарій справді реалізують, він означатиме відхід від попередньої логіки Вашингтону, за якою відновлення бізнесових відносин мало стати винагородою Росії лише після врегулювання війни. Про це заявив політолог Ігор Рейтерович.

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The New York Times із посиланням на поінформовані джерела повідомила, що Білий дім розглядає можливість укладення окремих економічних домовленостей із РФ ще до припинення бойових дій. За задумом прихильників такого підходу, економічні стимули мають продемонструвати Москві серйозність намірів США щодо перезавантаження відносин і підштовхнути російське керівництво до переговорів.

Конкретного переліку можливих домовленостей поки немає. Водночас раніше серед потенційних напрямків співпраці називали енергетику, інвестиції, видобуток корисних копалин та проєкти в Арктиці.

Рейтерович звертає увагу, що раніше Трамп публічно пов'язував повернення до економічної співпраці з Росією із завершенням війни.

"По суті, Росії знову запропонували не батіг, а пряник: давайте ми укладемо якісь угоди, будемо займатися бізнесом, а ви за це закінчите війну", — зазначив політолог.

За його словами, такий підхід відрізняється від позиції прихильників посилення економічного та військового тиску на Москву. Додаткової уваги ситуації додає те, що паралельно Конгрес США підтримав новий масштабний пакет санкцій проти РФ.

"Американська влада шукає якісь інші можливості домовитися з Росією. І відбувається все це за спиною України, яка має відповідні економічні угоди зі Сполученими Штатами", — заявив Рейтерович.

Портал "Коментарі" вже писав, що держави-члени Міжнародного агентства з атомної енергії підтримали резолюцію із закликом вивести російських військових та інший несанкціонований персонал із Запорізької атомної електростанції.