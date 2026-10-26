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Замасковані фури та колони з Ростова: окупанти масово перекидають сили через Приазов’я

Армія РФ змінила вектор руху на Донеччині: аналіз військових переміщень за тиждень

26 жовтня 2026, 08:23
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Недилько Ксения

Протягом останнього тижня зафіксовано суттєву зміну логістики російських загарбників на тимчасово підконтрольних їм територіях. Ворог помітно скоригував маршрути перекидання своїх сил через окуповане Приазов’я, яке раніше використовувалося переважно для підсилення Бердянського відтинку фронту.

Замасковані фури та колони з Ростова: окупанти масово перекидають сили через Приазов’я

Скриншот з відео

"Фіксуємо зміну основного напрямку російських військових переміщень", — повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, наразі ключовий вектор руху ворожих конвоїв змістився у бік півночі окупованої Донецької області.

Аналітики зазначають, що логістичний потік із території РФ залишається доволі інтенсивним. Зокрема, у першій половині доби до 30% усього транспортного потоку, який рухається з Ростовської області в напрямку Маріуполя, складають саме колони військового призначення.

"Колони по 3-4 вантажівки + охорона з МВГ", — деталізував Андрющенко особливості ворожих переміщень.

Посадовець також додав, що до 20% цього трафіку становлять замасковані під цивільні фури вантажівки. Водночас основними кінцевими точками для окупантів залишаються Донецький та Бердянський напрямки.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області російські загарбники вдаються до нових методів приховування військової логістики. Ворог почав масово залучати спецтранспорт дорожніх служб для транспортування військових вантажів у складі своїх конвоїв.

"24 жовтня 2026 року нам вдалося задокументувати особливо показовий випадок", — повідомив Петро Андрющенко.

Він зазначив, що цей епізод став рідкісним прикладом, коли силам спротиву вдалося зафіксувати як сам факт нецільового використання транспорту, так і його подальше знищення.

На оприлюднених матеріалах чітко видно процес перевезення забезпечення для армії РФ спецмашинами, а також результати точного удару по цих об'єктах.

"Тепер, звісно, росіяни можуть знову розповідати, що ЗСУ атакують цивільні вантажівки", — підкреслив Андрющенко.

Проте керівник Центру додав, що використання техніки дорожніх служб у військових цілях вже повністю доведено, тому наявність цивільного маркування більше не є алібі для ворожого транспорту.

За словами експерта, подібні інциденти вкотре демонструють, що військове забезпечення окупаційних військ на південному фронті залишається вкрай уразливим, а спроби сховатися за цивільними вивісками не рятують окупантів від відплати.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські війська досягають тактичних успіхів на Олександрівському напрямі, змушуючи російське командування перекидати підрозділи з інших ділянок фронту. У перспективі подальше просування ЗСУ може створити загрозу російським тилам та ускладнити наступальні дії в районі Гуляйполя.



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