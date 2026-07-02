Залужний жорстко розніс Захід після нічної атаки на Київ: дипломат приголомшив небезпекою

Після чергової масованої повітряної атаки Росії на Україну надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що дії Кремля вкотре демонструють небажання припиняти війну. На його переконання, останні удари свідчать про те, що сподівання на швидке завершення бойових дій не відповідають реальній ситуації.

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У своєму дописі в Facebook Залужний наголосив, що Росія продовжує атакувати мирне населення, завдаючи ударів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі.

"Росія знову і знову показує своє "бажання" до миру. Підло вбиваючи вночі цивільних, руйнуючи житлові будинки мирних людей. Такі масовані обстріли – ще один доказ того, що ілюзії про близький кінець війни оманливі", – зазначив дипломат.

Він підкреслив, що міжнародні партнери України також мають усвідомлювати справжні наміри Кремля. На його думку, лише посилення економічного, політичного та військового тиску здатне змусити Росію переглянути свою позицію.

"Треба збільшити тиск на Росію, щоб ціна війни для неї стала надто високою", – наголосив Залужний.

Водночас він висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих та подякував українським захисникам, рятувальникам і всім службам, які ліквідовують наслідки російських атак і допомагають цивільному населенню.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру добровільно припиняти війну, тому міжнародна спільнота повинна створити умови, за яких Росія втратить можливість продовжувати агресію. Про це глава держави сказав під час церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу.