Залужний заговорив про "вічну війну": розкрито приголомшливий нюанс гучної заяви ексголовкому



















Навколо нової статті колишнього головнокомандувача ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного виникла дискусія щодо його позиції про війну та можливі переговори. За словами політолога Ігоря Рейтеровича, частина публічних заяв і повідомлень у Telegram почала приписувати генералу тези, яких у його матеріалі насправді немає. Зокрема, Залужного намагалися представити як прихильника продовження війни за будь-яких обставин.

Фото: портал "Коментарі"

"Мені здається, генералу намагалися приписати ті слова, які він не говорив і які він не озвучував у цьому матеріалі. Зокрема, розганялася теза про те, що Залужний нібито сказав: жодних переговорів із Росією бути не може, доки російські війська перебувають на території України. Але цього в його статті немає", — наголосив Рейтерович.

Політолог звернув увагу, що головний акцент Залужного стосується не відмови від переговорів як таких, а умов, за яких домовленість може забезпечити тривалий мир. За його словами, генерал фактично ставить під сумнів підхід, коли війну намагаються завершити виключно через економічні домовленості або ситуативні компроміси, не усуваючи фундаментальних причин конфлікту.

"Сам факт переговорів і навіть укладена угода не гарантують миру, якщо не усунуті причини війни. Для Росії це протистояння значно ширше, ніж лише питання України, адже Москва прагне змінити систему безпеки в Європі. Тому не можна просто домовитися, дати певні поступки — і вважати, що проблема зникла", — пояснив Рейтерович.

Окремо він наголосив на ролі українських військових і ветеранів у майбутньому держави. На його думку, Залужний говорить про необхідність враховувати позицію людей, які безпосередньо захищали країну, а не про прагнення до нескінченної війни. Водночас політичні дискусії навколо його статті, за словами експерта, не повинні перетворюватися на маніпуляції.

"Залужний не виступає за якусь вічну війну. Те, що він не вдається до популізму і говорить про важкі реалії, не означає, що він хоче продовження війни без кінця. Йдеться про захист України і про те, що мир не може бути побудований на капітуляції", — підсумував Рейтерович.

Портал "Коментарі" вже писав, що європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна навряд чи зможе стати членом Європейського Союзу вже наступного року. Про це вона розповіла в інтерв’ю італійському виданню Corriere, коментуючи перспективи євроінтеграції України.