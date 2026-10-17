Залужний попередив про руйнування світового порядку: чому після війни в Україні миру не буде

Війна Росії проти України стала одним із головних чинників глобальної нестабільності та створила умови для нових збройних конфліктів. Таку думку висловив посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй колонці, попередивши, що звичні механізми міжнародної безпеки більше не забезпечують колишнього рівня захисту.

Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою Залужного, світовий порядок, що сформувався після холодної війни, переживає глибоку кризу. Колишні уявлення про демократію, безпеку та міжнародні правила перестають працювати, а ознаки системних потрясінь виявляються навіть у державах, які тривалий час вважалися зразками демократичного устрою.

Одним із наслідків нестабільності стає тиск на світову економіку, зокрема зростання цін на пальне. При цьому, вважає дипломат, помилково сприймати війну в Україні як регіональний конфлікт, наслідки якого стосуються лише безпосередньо залучених країн.

Валерій Залужний підкреслив, що нинішня війна відрізняється від багатьох конфліктів, що відбувалися після 1945 року: вона торкнулася основ глобальної стабільності. За його словами, багато хто досі не усвідомлює масштабу загрози, якщо бойові дії не відбуваються безпосередньо на їх території.

Дипломат також пов'язав війну в Україні з розширенням простору для конфлікту на Близькому Сході та попередив про ризик виникнення нових осередків протистояння.

"Жоден авіаносець, як символ тієї війни та тієї епохи, від цього вже не врятує", — зазначив Залужний.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Залужний стане фатальним вироком Зеленському: експерт оглушив перспективи для України.



