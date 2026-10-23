Залежність України від США зіграє на руку Трампу: розкрито новий страшний план тиску США

Залежність України від американських супутникових технологій та розвідувальної інформації створює для Вашингтону додаткові важелі впливу на Київ. Адміністрація президента США Дональда Трампа може використовувати цю залежність як інструмент політичного тиску. Таку думку висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв у проєкті "Світогляд".

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Він звернув увагу на важливість супутникового зв’язку Starlink, розвідувальних даних і технологій, які американська сторона надає Україні. За словами експерта, ці можливості мають безпосереднє значення для оборони країни, а тому контроль над ними може перетворюватися на інструмент дипломатичного впливу.

"Це класична, знаєте, дипломатія канонерок, лише в ті часи, коли канонерки вже як формат військової дипломатії не працюють. Тепер дипломатія лінкорів Трампа виходить. Абсолютно. То в нашому випадку — дипломатія супутників, тому що і зв’язок Starlink, і загоризонтна розвідка, і вся та інформація, яку нам передають американці, і від якої ми дуже залежні, по суті, створюється і передається супутниками", — пояснив Краєв.

На думку експерта, така модель взаємодії не обов’язково принесе Вашингтону бажаний результат. Він провів паралель між політикою Трампа щодо України та Тайваню і застеріг, що спроби тиснути на партнерів через їхню технологічну залежність можуть мати негативні наслідки для самих Сполучених Штатів.

"Продовжуючи так грати з Україною і схожим чином грати з Тайванем, Трамп представляє себе слабаком. І рано чи пізно це йому аукнеться не у відносинах із Росією, а конкретно у відносинах із Китаєм. І йому доведеться цей підхід змінювати", — заявив експерт.



Портал "Коментарі" вже писав, що Україна та Росія погодилися продовжити переговори щодо припинення війни, однак досягти мирної угоди буде непросто. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у розмові з журналістами Forbes.