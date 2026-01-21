Захоплення Харківщини - вже вирішене питання: розкрито сьтрашгний план Кремля

В Куп’янську українські військові продовжують операцію із зачистки територій від російських солдатів, які намагалися проникнути на оборонні позиції, маскуючись під цивільних. За оцінками ЗСУ, проведення цієї операції може тривати ще близько місяця, доки ворог повністю не буде витіснений.

Фото: з відкритих джерел

Аналітик та журналіст видання Bild Юліан Рьопке у коментарі 24 Каналу наголосив, що критично важливо зупинити просування російських військ у Куп’янську та не дозволити їм переправитися через річку Оскіл, адже це безпосередньо впливає на безпеку всієї Харківської області.

Наразі на території Куп’янська залишилося менше сотні окупантів. Російські війська намагалися обійти місто із заходу, використовуючи обмежені ресурси, але їхні спроби виявилися марними.

"Нещодавно зафіксовано підняття російського прапора на східному березі Осколу. Якщо ця маленька територія буде втрачена, необхідно контролювати західний берег річки, оскільки вона може стати природною лінією фронту", — каже Рьопке.

За його словами, ефективне використання малих човнів та зупинка будівництва російських мостів дозволить перетворити Оскіл на стратегічну оборонну лінію, що суттєво зміцнить оборону Харкова.

Також видно, що Росія намагається просунутися глибше в Харківську область, зокрема через напрямок Вовчанськ–Куп’янськ.

"Україна не повинна опинитися між двома фронтами одночасно. Зупинити ворога в Куп’янську та не допустити його переправи через Оскіл – це ключ до збереження обороноздатності регіону", – підкреслив аналітик.

