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Заходу це точно не сподобається: Буданов розкрив подальші плани РФ щодо війни

Глава ОП заявив, що без жорсткої реакції Москва може продовжити розширювати межі допустимого та посилювати тиск на західні країни

28 вересня 2026, 11:00
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Кравцев Сергей

Росія стає дедалі агресивнішою у своїх заявах, а її погрози тепер адресовані не лише Україні, а й іншим західним державам. Про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю Newsforce, фрагмент якого він пізніше опублікував.

Заходу це точно не сподобається: Буданов розкрив подальші плани РФ щодо війни

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За словами Буданова, історія вже неодноразово демонструвала наслідки ситуації, коли агресор не отримує достатньої протидії. Він вважає, що відсутність жорсткої реакції може сприйматися як можливість подальшого тиску.

"Щоразу, коли агресора не ставили на місце, його апетити тільки зростали", — заявив голова ОП.

Буданов звернув увагу зміну російської риторики. Якщо раніше основні погрози Москви були зосереджені довкола війни проти України, то тепер у публічних заявах Кремля все частіше з'являються попередження на адресу інших західних країн.

"Вони переходять до погроз на адресу інших західних країн, а не лише України", — зазначив він.

За словами глави Офісу президента, йдеться про сценарій, який вже був відомий світовій історії: держава-агресор поступово перевіряє реакцію міжнародної спільноти та намагається розширити межі допустимого.

На цьому тлі Київ продовжує наполягати на необхідності припинення бойових дій. Буданов раніше заявляв, що Україна готова до зупинки війни за наявності відповідних умов, проте, за його оцінкою, Росія продовжує шукати можливості відмовитися від такого сценарію.

У той же час глава ВП наголошує на важливості тиску на Москву. Раніше він зазначав, що військовий та економічний вплив має створювати умови для серйозних переговорів. За його словами, російська сторона вже відчуває наслідки українських ударів та інших заходів тиску.

Заяви Буданова прозвучали на тлі повідомлень про стурбованість європейських країн, що зростає, російською гібридною активністю і можливими спробами Москви перевірити готовність Заходу реагувати на нові погрози.

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