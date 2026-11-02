Захист українського неба під великим питанням: у Держдепі шокували новим цинічним рішенням

Перші з 500 американських ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для українських систем Patriot можуть надійти лише у четвертому кварталі 2030 року. Постачання за погодженим у Вашингтоні пакетом озброєнь планують завершити до четвертого кварталу 2033-го. Про це повідомив анонімний представник Державного департаменту США в коментарі "Європейській правді".

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За словами американського посадовця, саме такі строки передбачає запропонований продаж ракет PAC-3, про який у Вашингтоні оголосили 30 жовтня. Водночас остаточно оформити угоду можна буде лише після завершення 30-денного періоду розгляду в Конгресі США.

У Держдепі пояснили, що після цього сторони зможуть підписати відповідний документ — Лист-пропозицію та прийняття (LOA), який формалізує домовленості про продаж озброєння.

Загальна вартість пакета оцінюється у 2,1 млрд доларів. Окрім 500 ракет PAC-3 MSE, він передбачає постачання запасних частин, логістичну та програмну підтримку. Головним підрядником визначили американську корпорацію Lockheed Martin.

Фінансування планують забезпечити Канада, Німеччина та Норвегія через програму JUMPSTART, а також Україна — за рахунок власних ресурсів і кредиту Євросоюзу на 90 млрд євро. У Держдепартаменті окремо наголосили, що американські бюджетні кошти для цієї закупівлі не використовуватимуть.

Водночас Україна намагається отримати перехоплювачі раніше визначених термінів. За інформацією "Європейської правди", тривають переговори з партнерами щодо можливості передати Києву місця у черзі на закупівлю PAC-3 у Lockheed Martin.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що за необхідності може помилувати американського мільярдера Ілона Маска та його найближчих помічників.