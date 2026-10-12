Захід України опиниться під ударом: коли Росія почне масовано бити реактивними дронами

Реактивні дрони вже долітають до західних областей України. Наразі це не масовані запуски, однак і вони завдають чималої шкоди. Штучний інтелект проаналізував, коли ворог може почати масовані атаки саме на захід України.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що поява реактивних дронів над Львівщиною, Прикарпаттям, Волинню та Рівненщиною свідчить про розширення географії російських атак. Головна проблема — швидкість безпілотників: мобільні вогневі групи мають значно менше часу на реагування, а кулеметні установки проти таких цілей менш ефективні.

На думку чат-бота, загроза суттєво зросте з настанням стійких холодів та початком опалювального сезону. Серед ймовірних цілей — енергетичні вузли, логістичні центри й об'єкти газотранспортної системи.

Gemini також припускає, що реактивні дрони можуть стати дешевшою альтернативою крилатим ракетам для ударів на великі відстані. Тому західним областям потрібно готуватися до складного осінньо-зимового періоду.

Чат-бот Grok наголошує, що реактивні безпілотники вже не є новою загрозою для заходу України. За його оцінкою, після появи таких дронів над Івано-Франківськом 8 жовтня удари та маршрути польоту охопили також Львів, Луцьк і Рівненщину.

Чат-бот прогнозує посилення небезпеки протягом найближчих тижнів і місяців. Він пов'язує це з нарощуванням Росією виробництва реактивних “Герань-4”, “Герань-5” та наближенням зими. Основними цілями можуть стати енергетика й логістика, а завданням атак — ускладнення постачання допомоги та створення хаосу в тилу.

Окремо Grok звертає увагу на ефективність ППО. За його оцінкою, українські сили перехоплюють близько 55-60% реактивних дронів. Якщо Росія застосовуватиме великі хвилі безпілотників, відбивати атаки буде складніше. Серед необхідних заходів чат-бот називає посилення радарів, перехоплювачів і мобільних вогневих груп.

Чат-бот DeepSeek називає конкретніший часовий проміжок — жовтень-листопад. Чат-бот вважає, що Росія адаптує тактику напередодні зимової кампанії, використовуючи реактивні дрони для перевантаження ППО та створення умов для ракетних ударів.

За його прогнозом, нинішні атаки можуть бути демонстрацією можливостей, після чого удари стануть систематичними в міру накопичення безпілотників. У зоні досяжності, зокрема, Львів, Луцьк, Тернопіль і Рівне.

DeepSeek також наголошує на складності перехоплення таких цілей через їхню швидкість і висоту польоту. Він очікує, що масове виробництво дронів-перехоплювачів розпочнеться пізніше, тому найближчий період може бути особливо небезпечним.

Усі три чат-боти сходяться в головному: захід України більше не можна вважати недосяжним для російських реактивних дронів. Вони також пов'язують ризик посилення атак із зимою, ударами по енергетиці та логістиці й труднощами перехоплення швидкісних цілей.

Відмінність — у термінах. Gemini акцентує на стійких холодах та опалювальному сезоні, Grok говорить про найближчі тижні й місяці, а DeepSeek називає жовтень–листопад. Водночас це прогнози чат-ботів, а не підтверджені дані про плани Росії. Точну дату можливого посилення атак на підставі цих оцінок встановити неможливо.

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