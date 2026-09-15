Захарова забилась у черговій істериці: Росія не помилує нікого

Росія значно розширила перелік цілей, які нібито вважають воєнними в Україні, хоча це цивільна інфраструктура. Днями ворог вдарив по локомотиву поїзда, де перебували представники західних країн, серед яких був і експрем’єр Великої Британії Боріс Джонсон.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниця МЗС РФ Марія Захарова цинічно прокоментувала цей удар. Вона заявила, що російські війська нібито “не воюють із мирним населенням, не ведуть полювання за цивільним транспортом, не відкривають вогонь беззахисним людям — жінкам, літніми та дітям”.

Щодо ударів, то вона підтвердила обстріл і назвала цивільні об’єкти військовими.

“Ми неодноразово попереджали, що залізничні вузли, депо та рухомий склад, насамперед локомотиви, які активно залучені до транспортування західних озброєнь на користь постачання ЗСУ, є законними військовими цілями. Не коментуватимемо дешевий піар, який розгорнули навколо поїздки окремих політичних персонажів, що прямували біля ураженого ешелону з військовими вантажами. Мета інформаційної кампанії, що роздмухується, очевидна — вкотре спробувати випросити військові поставки для режиму Зеленського через залякування європейського обивателя якоюсь “російською загрозою біля воріт НАТО”, — заявила вона.

Також вона нагадала, що Росія офіційно попереджала посольства інших країн про посилення обстрілів України. До того ж заявила, що “режим Зеленського використовує різного роду західних “політичних туристів” та віп-персон як “живий щит” для прикриття своїх військових ешелонів”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, по яких цілях у Києві Путін боїться бити.