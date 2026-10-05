Загроза у міській забудові: окупанти намагаються захопити ще одне важливе місто

Російські війська намагаються намацати прогалини в українській лінії оборони на Добропільському напрямку, використовуючи будь-яку нагоду для прориву. Зафіксовано, що дрібній ворожій групі вже вдалося просочитися у межі міста. Про це повідомляє військовий блогер та український захисник із позивним "Мучной".

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За інформацією з передової, окупанти намагаються діяти максимально приховано.

"За даними візуального спостереження, невелика група противника вже змогла зайти в південну частину Добропілля", — зазначає військовослужбовець, уточнюючи, що рух загарбників помітили поблизу місцевих багатоповерхівок.

Водночас "Мучной" закликає не панікувати завчасно і тверезо оцінювати ситуацію. Він наголошує, що наразі мова йде виключно про інфільтрацію окремих піхотинців, а не про те, що ворог закріпився чи захопив цей район. Попри це, факт появи росіян у місті є серйозним дзвіночком, оскільки щільна міська архітектура, підвали та проміжки між спорудами є ідеальним прихистком для ворога. Там окупанти можуть накопичувати сили для подальшого штурму.

Зараз українські оборонці роблять усе можливе, щоб нейтралізувати загрозу у зародку.

"На цей момент тривають пошукові заходи, — повідомляє "Мучной", — основна задача яких — своєчасно виявити групу та не допустити її накопичення або появи додаткових груп у місті".

Військовий додає, що ситуація перебуває під безперервним моніторингом наших підрозділів. Адже якщо кілька таких дрібних загонів зможуть з'єднатися в один кулак всередині житлових кварталів, це суттєво ускладнить ведення оборонної операції в місті.

Захисник чітко окреслив головну мету українських воїнів на цій ділянці фронту на найближчі години.

"Тому зараз ключове: не дати рус*кам перетворити одиночні проникнення на системну присутність", — резюмує військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Z-пабліки відкрито закликають до масового знищення киян на мостах.