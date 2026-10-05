Загроза обстрілів: моніторингові канали попереджають про нові атаки на мости та телевежу

У столиці України зафіксовано підвищений рівень загрози для об'єктів критичної та транспортної інфраструктури. Моніторингові спільноти закликають мешканців та гостей міста бути максимально уважними через ризик нових повітряних атак з боку російських окупаційних військ.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Протягом найближчих кількох діб ворог може готувати повторні удари по Північному та Південному мостах у столиці", — зазначається у поширеному повідомленні аналітиків.

Вони підкреслюють, що ці дві важливі транспортні артерії через Дніпро наразі перебувають під прицілом загарбників.

Окрім мостових переходів, у переліку потенційних цілей російських терористів згадується ще один знаковий об'єкт міста. За даними моніторів, "серед можливих цілей також називається Київська телевежа".

Цього разу небезпека пов'язана із застосуванням окупантами оновленого типу озброєння, яке має вузькопрофільне призначення.

"Йдеться про можливе застосування БпЛА "Герань-4" та "Герань-5" зі спеціальним кумулятивно-ріжучим навантаженням", — пояснюють специфіку ймовірної атаки автори повідомлення.

Головна небезпека цих модифікацій безпілотників полягає у тому, що бойова частина "призначена саме для ураження металевих, залізобетонних та монолітних конструкцій", що створює пряму загрозу для стійкості великих інженерних споруд.

Зважаючи на серйозність ситуації, громадян вкотре просять суворо дотримуватися базових безпекових інструкцій та військової цензури. Організатори моніторингу закликають киян:

"Не ігноруйте повітряні тривоги та не публікуйте роботу ППО й кадри влучань", оскільки будь-які фото- чи відеоматеріали в мережі допомагають ворогу коригувати вогонь у реальному часі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що небо над українською столицею отримало додатковий технологічний захист від новітніх повітряних загроз. Наразі у Києві вже змонтовано та введено в експлуатацію 12 автоматичних турелей, головне завдання яких — знищення швидкісних реактивних модифікацій ворожих безпілотників "Шахед".