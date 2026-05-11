"Загроза нікуди не зникла": озвучено неоднозначну заяву про підступний наступ з Білорусі

Від початку повномасштабного вторгнення Білорусь продовжує відігравати роль логістичного та інфраструктурного майданчика для Росії, надаючи їй доступ до своєї території, військових об’єктів і радянських арсеналів, що залишилися ще з попередніх десятиліть. Окрім цього, фіксуються випадки технічного сприяння у веденні повітряної розвідки та коригуванні сигналів для ворожих безпілотних систем, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, підтримка може реалізовуватися не лише через стаціонарні засоби, розміщені на білоруській території, а й за допомогою мобільних або навіть повітряних платформ.

Зокрема, нещодавно в повітряний простір України потрапив об’єкт у вигляді повітряної кулі з ретрансляційним обладнанням. Це сталося синхронно з черговою атакою російських ударних безпілотників. Як зазначається, такі засоби можуть запускатися з території Росії та далі рухатися вздовж українсько-білоруського кордону.

Демченко підкреслив, що активність на території Білорусі залишається стабільною та навіть має ознаки поступового розширення. Йдеться про розвиток логістичної інфраструктури, облаштування нових полігонів і військових баз, що потенційно може бути використано у майбутніх операціях.

Водночас у Мінську продовжують інформаційно просувати тезу про нібито загрози з боку України. Зокрема, раніше заявлялося про створення окремого оперативного командування на південному напрямку, що межує з українським кордоном. Українська сторона розцінює це як елемент інформаційного тиску та спробу перекласти відповідальність.

За словами речника ДПСУ, Україна ніколи не становила і не становить військової загрози для Білорусі, попри відповідні заяви офіційного Мінська. Водночас існує ризик подальшої військової співпраці між Білоруссю та Росією, особливо з огляду на попередню практику використання білоруської інфраструктури російськими військами.

Хоча наразі не зафіксовано присутності російських угруповань, здатних повторно здійснити наступ із території Білорусі, сама можливість такого сценарію, за оцінками українських прикордонників, повністю не виключається.

