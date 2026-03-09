Загроза не лише для Києва: стало відомо про нову страшну зброю Путіна для України

Загроза застосування російської ракети "Изделие-30" стосується не лише столиці України, а й усіх населених пунктів, які перебувають у радіусі її дії. Про це розповів у ефірі телеканалу Київ24 засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact" Валерій Боровик. За його словами, технічні характеристики цієї ракети дозволяють завдавати ударів по цілях на значній відстані.

"Дальність ракети до 2500 кілометрів і звісно, що вони будуть атакувати все те, що в цих параметрах досяжності. Тому потрібно приготуватися всім містам, які в зоні досяжності цієї ракети", – наголосив експерт.

Боровик звернув увагу на те, що система наведення цієї ракети була модернізована та отримала покращені характеристики точності. Одночасно із цим розробники збільшили масу бойової частини – вона може сягати близько 800 кілограмів. При цьому сама ракета стала компактнішою: її довжина становить приблизно сім метрів, а ширина – близько пів метра.

"Таким чином зменшено дальність польоту ракети. В комплексі це все призвело до масштабування випуску такої ракети, що свідчить про дуже потужну зброю, з якою борються наші системи ППО. Але при серйозному масштабуванні це велика загроза, бо вони проривають нашу систему ППО", – пояснив Боровик.

Експерт також наголосив, що попри завершення холодного періоду та певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням, ризики нових атак залишаються. На його думку, не варто виключати спроби ворога знову завдати ударів по енергетичній інфраструктурі, системах водопостачання та водовідведення, а також по цивільних об’єктах. Тому українцям варто залишатися пильними та бути готовими до можливих загроз.

