Загроза на півдні: російські окупанти готують масштабний наступ, користуючись перемир’ям

На південному відтинку фронту спостерігається небезпечна активізація російських військ. Армія країни-агресорки проводить масштабні інженерні та логістичні заходи, спрямовані на підготовку нових штурмових дій у Херсонській області.

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Військовослужбовці на передовій фіксують чіткі ознаки того, що супротивник формує плацдарм для майбутньої операції. За наявною інформацією, командування окупантів діє системно та безперервно.

"Росіяни готуються до наступу на Херсонському напрямку", — попередив доброволець та автор профільного каналу Станіслав Бунятов.

Він розкрив деталі інженерної підготовки ворога на підступах до передової, зазначивши, що у безпосередній близькості до боїв розгорнуто масштабні роботи.

"На прифронтових територіях готують укріпи, затягують сітками дороги", — наголосив боєць, додавши, що паралельно "в населені пункти безперервно завозять особовий склад, БК та провізію".

Така поведінка окупаційного контингенту не стала несподіванкою для українських захисників, оскільки відповідає базовій воєнній логіці загарбників. Командування РФ намагається витиснути максимум із поточного моменту. За словами військового, подібні дії супротивника є цілком логічними з тактичної точки зору.

"Це було цілком очікувано, жоден не прогавив би таку можливість", — підкреслив Бунятов, закликавши тверезо оцінювати підходи ворожої сторони до планування операцій.

Аналізуючи поточну ситуацію на півдні, військовий провів важливу паралель із ширшим стратегічним контекстом війни. На його переконання, нинішні приховані переміщення та інженерні роботи окупантів є наочною демонстрацією того, як саме Кремль поводитиметься у разі будь-яких політичних домовленостей про припинення вогню.

"Це міні-приклад того, що відбуватиметься після оголошення перемирʼя на всій лінії фронту", — підсумував Станіслав Бунятов, натякаючи на ризики використання ворогом будь-яких оперативних пауз для накопичення сил.

Наразі українські сили оборони уважно моніторять дії супротивника на Херсонщині, завдаючи випереджальних ударів по виявлених місцях скупчення техніки та складів із боєприпасами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на південному напрямку фронту в Україні запровадили безпрецедентне за своїми масштабами тимчасове припинення вогню. Головною метою цих заходів є реалізація гуманітарних кроків на окупованих територіях.