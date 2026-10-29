Загроза на півдні: російські окупанти готують масштабний наступ, користуючись перемир’ям

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Недилько Ксения
На південному відтинку фронту спостерігається небезпечна активізація російських військ. Армія країни-агресорки проводить масштабні інженерні та логістичні заходи, спрямовані на підготовку нових штурмових дій у Херсонській області.
Ілюстративне фото
Військовослужбовці на передовій фіксують чіткі ознаки того, що супротивник формує плацдарм для майбутньої операції. За наявною інформацією, командування окупантів діє системно та безперервно.
Він розкрив деталі інженерної підготовки ворога на підступах до передової, зазначивши, що у безпосередній близькості до боїв розгорнуто масштабні роботи.
Така поведінка окупаційного контингенту не стала несподіванкою для українських захисників, оскільки відповідає базовій воєнній логіці загарбників. Командування РФ намагається витиснути максимум із поточного моменту. За словами військового, подібні дії супротивника є цілком логічними з тактичної точки зору.
Аналізуючи поточну ситуацію на півдні, військовий провів важливу паралель із ширшим стратегічним контекстом війни. На його переконання, нинішні приховані переміщення та інженерні роботи окупантів є наочною демонстрацією того, як саме Кремль поводитиметься у разі будь-яких політичних домовленостей про припинення вогню.
Наразі українські сили оборони уважно моніторять дії супротивника на Херсонщині, завдаючи випереджальних ударів по виявлених місцях скупчення техніки та складів із боєприпасами.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на південному напрямку фронту в Україні запровадили безпрецедентне за своїми масштабами тимчасове припинення вогню. Головною метою цих заходів є реалізація гуманітарних кроків на окупованих територіях.