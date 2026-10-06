Загроза масштабного обстрілу: РФ підготувала до удару стратегічну авіацію та близько 70 ракет різних типів

Російські війська вийшли на фінальну стадію підготовки до чергового потужного ракетного обстрілу українських регіонів із залученням стратегічних бомбардувальників. Про це повідомляють профільні моніторингові спільноти. За даними аналітиків, командування РФ провело масштабні логістичні та тактичні маневри на своїх військових об'єктах.

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Аналітики зазначають, що командування ворога здійснило активні переміщення авіаційної техніки.

"За отриманою інформацією, станом на ранок зафіксовано передислокації бортів з аеродрому "Українка", — зазначають спостерігачі, уточнюючи, що три літаки Ту-160 перегнали на базу "Бєлая", чотири Ту-95МС — на "Оленью", а ще пару Ту-95МС — в "Енгельс".

Окрім авіаційного компонента, агресор повністю розгорнув наземні та морські пускові платформи. Зокрема, у Брянській, Курській, Воронезькій та Ростовській областях у повну бойову готовність приведені балістичні системи з ракетами "Іскандер-М", "КН-23", "Циркон" та "Онікс-М". Паралельно з цим загроза йде з моря: зафіксовано два кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" у Каспійському морі та один аналогічний борт у Чорноморській акваторії.

Фахівці підрахували потенційну міць майбутньої атаки ворога та окреслили ймовірні терміни.

"Сумарний можливий залп оцінюється у приблизно 70 ракет різних типів", — попереджають моніторингові ресурси, додаючи, що удар очікується в ніч з 6 на 7 жовтня.

Ключовими мішенями для окупантів можуть стати об'єкти військової та енергетичної інфраструктури. Насамперед небезпека загрожує столиці та Київщині. Крім того, під прицілом повітряних сил РФ перебувають Львівська, Волинська, Рівненська, Житомирська, а також Дніпропетровська області.

Громадян закликають поставитися до попередження з максимальною серйозністю та вжити базових заходів безпеки.

"Не ігноруйте повітряну тривогу, — наполегливо просять аналітики. — Завчасно зарядіть телефони й павербанки, підготуйте необхідні речі та зробіть запас води".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Z-пабліки відкрито закликають до масового знищення киян на мостах.